بالفيديو
اقتصاد
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
2025-09-12 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
0
min
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والمازوت 13000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.483.000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1.523.000 ليرة
المازوت: 1.358.000 ليرة
الغاز: 996.000 ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
البنزين
والمازوت
واستقرار
الغاز
ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
السابق
