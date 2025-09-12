الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

2025-09-12 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
0min
إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والمازوت 13000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.483.000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1.523.000 ليرة
المازوت: 1.358.000 ليرة
الغاز: 996.000 ليرة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

البنزين

والمازوت

واستقرار

الغاز

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-08-26

إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز

LBCI
اقتصاد
2025-07-04

انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...

LBCI
اقتصاد
2025-06-20

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-21

قرار لجمارك بشأن وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
اقتصاد
11:19

صندوق النقد الدولي: لبنان سيحتاج إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح

LBCI
اقتصاد
08:01

جابر أكد التنسيق مع الشركاء الدوليين: الاصلاح أصبح مسارا عمليا يقاس بمدى تحسين الخدمات

LBCI
اقتصاد
2025-09-11

شقير بحث مع وفد برلماني مدغشقري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
07:41

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء القطريّ في نيويورك على خلفية الضربة الإسرائيلية على الدوحة

LBCI
أخبار دولية
07:35

الكرملين: مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة

LBCI
أخبار لبنان
07:14

سلام: منحة للعسكريين شهريًا وروكز: الواقع لا يحتمل الانتظار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

الرئيس عون إستقبل ميناسيان وتسلم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان في الفاتيكان

LBCI
أخبار لبنان
06:58

نقيب الأطباء زار كركي: توافق على تخفيض الغرامات ووقف حجز ممتلكات المتخلفين عن دفع الاشتراكات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:03

رئيس وزراء قطر يتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود السلام في غزة

LBCI
آخر الأخبار
02:17

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
02:17

الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف سيارة "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

وزير الدفاع أمام وفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف: المؤسسات التربوية من ركائز الإستقرار الإجتماعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين

LBCI
أخبار دولية
13:22

المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:38

ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
اقتصاد
02:24

إرتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
حال الطقس
01:53

الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:02

تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More