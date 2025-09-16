الأخبار
اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2025-09-16 | 02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية، والمازوت 1000 ليرة والغاز 33000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1486.000 ليرة لبنانية.
البنزين 98 أوكتان: 1562.000 ليرة لبنانية.
المازوت: 1359.000 ليرة لبنانية.
الغاز: 1029.000 ليرة لبنانية.
