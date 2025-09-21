الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026

2025-09-21 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026
3min
الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026

أعلنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إعتراضها الكامل على رسم الـ3 في المئة الوارد في المادة 31 من مشروع الموازنة العامة للعام 2026، محذرةً من أن هذا الرسم سيكون له إنعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5 في المئة على المواطنين.

وقالت الهيئات الإقتصادية في بيان: "نظرياً وبحسب ما تضمنته المادة 31 فإن هذا الرسم أمانة على حساب ضريبة الدخل، وعملياً فإنه سيتحول الى ضريبة إضافية، لأنه يستحيل أستردادها لمئة سبب وسبب، ولا سيما عدم وجود آليات مضمونة لإعادة الأموال المدفوعة، بما يطيح بحقوق المؤسسات والمواطنين". 

وأكدت أن البند الذي تضمن هذا الرسم لا يشكل الطريقة الفضلى لمكافحة التهرب الضريبي، إنما بالعكس سيعطي نتائج عكسية بزيادة التهرب الضريبي.

وقالت الهيئات الإقتصادية: "من أهم أسباب رفضنا الكامل هو عدم منطقية هذا البند، حيث تتوقع وزارة المال جباية 600 مليون دولار على أن تردها من الضريبة على أرباح الشركات، في حين أن المبالغ المجباة من هذه الضريبة وصلت في أفضل أحوالها الى بين 150 و180 مليون دولار سنوياً"، متسائلةً: "فكيف على هذا الأساس سيتم ردّ المبالغ المقتطعة برسم الـ3%؟".

ونبهت الى أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لا تتحمل المزيد من الرسوم، لا بل على العكس، فالبلد الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية على هذه المستويات، يتطلب خفض الرسوم لتنشيط الدورة الإقتصاد وتخفيف الأعباء عن اللبنانيين.

وشددت الهيئات الإقتصادية على ضرورة عدم إعتماد نفس السياسة المتبعة في السابق، باستسهال فرض المزيد من الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الخزينة، داعية الحكومة في هذا الإطار، الى التوجه الى مصادر تمويل أخرى، وهي كثيرة، وبشكل خاص من خلال توسيع "الصحن" الضريبي ليطال المؤسسات غير الشرعية، التي يتجاوز عددها ضعف المؤسسات الشرعية، والى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.

وأكدت أن لبنان الجديد الذي يشكل أحد أبرز طموحات اللبنانيين، يجب أن يرتكز الى مبادئ ثابتة لعل أهمها العدالة ومن ضمنها العدالة الضريبية.

وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر الواقع الحالي، المتمثل بمؤسسات شرعية تخضع للقانون وتدفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم يقابلها مؤسسات غير شرعية لا تخضع للقانون ولا تدفع ولا "فلس" لخزينة الدولة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

الهيئات الإقتصادية

الموازنة

الضرائب

الرسوم

لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني: تسريع التعاون وتفعيل الاتفاقات المعلّقة منذ 2002
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-27

جابر: مشروع موازنة العام 2026 ركز على أن تكون موازنة متوازنة بين الإيرادات المقدرة والنفقات

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-29

وزير المالية أحال على رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة العام 2026

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-14

وزير المالية يعلن خطوات لتصحيح رواتب المتقاعدين وإعادة إعمار البنى التحتية وإعداد موازنة 2026

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-22

نقابة خبراء المحاسبة المجازين والهيئات الاقتصادية: توصيات لاعتماد معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-09-19

لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني: تسريع التعاون وتفعيل الاتفاقات المعلّقة منذ 2002

LBCI
اقتصاد
2025-09-19

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18

خفض الفائدة في أميركا هكذا يؤثر عليك كلبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-17

سندات اليوروبوندز اللبنانية تتفوق على الذهب والبيتكوين

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
فنّ
12:53

وزيرة السياحة لورا الخازن في رسالة معبّرة للـLBCI حول الموركس دور بيوبيله الفضي (فيديو)

LBCI
فنّ
12:43

بإطلالة وردية ناعمة... سينتيا كرم تتألق على السجادة الحمراء قبيل انطلاق الموركس دور وهذا ما قالته للـLBCI (فيديو)

LBCI
فنّ
12:42

ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:38

المدرسة الإنجيلية اللبنانية – صور تنعى شهدائها الاطفال في مجزرة بنت جبيل وتقفل أبوابها الاثنين حدادًا على أرواحهم

LBCI
آخر الأخبار
12:31

مسؤول في الخارجية الإيرانية: عراقجي سيتوجه إلى نيويورك وليس فيينا مثلما ذكرت وسائل إعلام إيرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

البابا ليو عن الضربات الإسرائيلية على قطر: الوضع برمته خطير للغاية

LBCI
أخبار دولية
2025-08-06

إسرائيل تبعد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية 6 أشهر عن المسجد الأقصى

LBCI
آخر الأخبار
08:12

نتنياهو: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا وتشكل جائزة غير منطقية "للإرهاب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:10

أدرعي: حزب الله يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية

LBCI
أخبار دولية
05:53

أردوغان قبيل توجهه إلى نيويورك: سأطرح كارثة غزة وسأجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجمعية العامة

LBCI
أخبار لبنان
05:52

الخطيب: المعركة مع إسرائيل حضارية شاملة والمقاومة لم ولن تهزم

LBCI
أخبار لبنان
05:00

فضل الله: الانتخابات حسب القانون النافذ وأي تعديل هو بتطبيق الطائف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:10

سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي

LBCI
أخبار لبنان
03:28

تعميم لوزارات البيئة والداخلية والزراعة حول الصيد البري

LBCI
أمن وقضاء
10:33

قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة

LBCI
أخبار لبنان
05:41

الجيش الإسرائيلي يستعرض حصيلة عملياته ضد حزب الله: آلاف الأهداف المدمرة وآلاف القتلى والجرحى منذ عام

LBCI
أمن وقضاء
14:06

أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون

LBCI
أمن وقضاء
06:46

توقيف عصابة بجرم الاتجار بالأسلحة في مجدل عنجر... ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية (صور)

LBCI
حال الطقس
02:38

كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان حتى الأربعاء… وانحسارها يترافق مع طقس متقلب وأمطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More