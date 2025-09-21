الهيئات الإقتصادية تعلن إعتراضها الكامل على رسم الـ3% الوارد بالمادة 31 من مشروع موازنة العام 2026

أعلنت الهيئات الإقتصادية اللبنانية إعتراضها الكامل على رسم الـ3 في المئة الوارد في المادة 31 من مشروع الموازنة العامة للعام 2026، محذرةً من أن هذا الرسم سيكون له إنعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5 في المئة على المواطنين.



وقالت الهيئات الإقتصادية في بيان: "نظرياً وبحسب ما تضمنته المادة 31 فإن هذا الرسم أمانة على حساب ضريبة الدخل، وعملياً فإنه سيتحول الى ضريبة إضافية، لأنه يستحيل أستردادها لمئة سبب وسبب، ولا سيما عدم وجود آليات مضمونة لإعادة الأموال المدفوعة، بما يطيح بحقوق المؤسسات والمواطنين".



وأكدت أن البند الذي تضمن هذا الرسم لا يشكل الطريقة الفضلى لمكافحة التهرب الضريبي، إنما بالعكس سيعطي نتائج عكسية بزيادة التهرب الضريبي.



وقالت الهيئات الإقتصادية: "من أهم أسباب رفضنا الكامل هو عدم منطقية هذا البند، حيث تتوقع وزارة المال جباية 600 مليون دولار على أن تردها من الضريبة على أرباح الشركات، في حين أن المبالغ المجباة من هذه الضريبة وصلت في أفضل أحوالها الى بين 150 و180 مليون دولار سنوياً"، متسائلةً: "فكيف على هذا الأساس سيتم ردّ المبالغ المقتطعة برسم الـ3%؟".



ونبهت الى أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لا تتحمل المزيد من الرسوم، لا بل على العكس، فالبلد الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية على هذه المستويات، يتطلب خفض الرسوم لتنشيط الدورة الإقتصاد وتخفيف الأعباء عن اللبنانيين.



وشددت الهيئات الإقتصادية على ضرورة عدم إعتماد نفس السياسة المتبعة في السابق، باستسهال فرض المزيد من الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الخزينة، داعية الحكومة في هذا الإطار، الى التوجه الى مصادر تمويل أخرى، وهي كثيرة، وبشكل خاص من خلال توسيع "الصحن" الضريبي ليطال المؤسسات غير الشرعية، التي يتجاوز عددها ضعف المؤسسات الشرعية، والى مكافحة التهريب والتهرب الضريبي.



وأكدت أن لبنان الجديد الذي يشكل أحد أبرز طموحات اللبنانيين، يجب أن يرتكز الى مبادئ ثابتة لعل أهمها العدالة ومن ضمنها العدالة الضريبية.



وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر الواقع الحالي، المتمثل بمؤسسات شرعية تخضع للقانون وتدفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم يقابلها مؤسسات غير شرعية لا تخضع للقانون ولا تدفع ولا "فلس" لخزينة الدولة.