اقتصاد

جابر إجتمع مع ريغو في حضور ليما ومعراوي والبحث تناول الإطار المالي متوسط المدى MTFF ومشروع الموازنة

2025-09-25 | 07:06
جابر إجتمع مع ريغو في حضور ليما ومعراوي والبحث تناول الإطار المالي متوسط المدى MTFF ومشروع الموازنة
جابر إجتمع مع ريغو في حضور ليما ومعراوي والبحث تناول الإطار المالي متوسط المدى MTFF ومشروع الموازنة

عقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو، في حضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، وفريق عمل الصندوق.
 
وحضر من وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارون كلودين كركي وزينة قاسم وحسين طراف والخبير من الخزانة الفرنسية Abdenor Brahmi.
 
وخصص الاجتماع لبحث الإطار المالي متوسط المدى الذي أعدته وزارة المالية MTFF.

كما تمت المناقشة في مشروع الموازنة والاهداف المتفق عليها ولا سيما طلب الصندوق أن يتم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7 في المئة من الناتج المحلي، والذي يعتبر رقمًا مرتفعًا في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، وبدون فرض أي زيادة ضريبية، إضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة.
 
وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في إدراج النفقات واعتماد خطة مالية متوسطة الامد في ما خص موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية.
 
وفي موضوع الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية، تم استعراض الخطوات المتخذة والتحديات، وقد اطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزراة على الخطة الإصلاحية التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها في كل من مديرية الجمارك ومديريتي الواردات والضريبة على القيمة المضافة TVA  ومديرية الشؤون العقارية، ما سيؤدي حتما إلى رفع الإيرادات وتحقيق فاض في الموازنة. 

واتفق على أن يستكمل البحث في اجتماعات الخريف في واشنطن في الاسابيع القليلية المقبلة، وذلك بغية وضع خطة مالية متكاملة تعزز الثقة وتحصن الاستقرار الاقتصادي.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


