اقتصاد
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
2025-09-30 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
0
min
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
وقع وزير المال ياسين جابر مرسومًا يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء لإعطائه المجرى القانوني اللازم وفق الاصول ، جاء فيه:
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)،
كما يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
يوقّع
مرسوم
مالية
للعسكريين
الخدمة
والمتقاعدين
الشهداء
أيلول
وتشرين
الأول
جدول جديد لأسعار المحروقات...
السابق
