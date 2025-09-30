الأخبار
اقتصاد

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

2025-09-30 | 03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
0min
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

 وقع وزير المال ياسين جابر مرسومًا يرمي الى إعطاء منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء لإعطائه المجرى القانوني اللازم وفق الاصول ، جاء فيه:
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 بقيمة /14.000.000/ل.ل. (أربعة عشر مليون ليرة لبنانية)،
 كما يُعطى المتقاعدون في الأسلاك العسكرية الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين منحة مالية شهرية عن شهري أيلول وتشرين الأول من العام 2025 بقيمة /12.000.000/ل.ل. (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية)".
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

يوقّع

مرسوم

مالية

للعسكريين

الخدمة

والمتقاعدين

الشهداء

أيلول

وتشرين

الأول

