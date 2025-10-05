بتكوين تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 125 ألف دولار

سجلت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأحد وارتفعت بنحو 2.68 بالمئة لتصل إلى 125245.57 دولار بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش.