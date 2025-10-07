الأخبار
اقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات...

2025-10-07 | 02:23
جدول جديد لأسعار المحروقات...
جدول جديد لأسعار المحروقات...

إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 اوكتان 13 الف ليرة و98 أوكتان 12 آلف ليرة والمازوت 4 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19 الف ليرة.
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.468.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.508.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.375.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.115.000 ليرة لبنانية
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

لأسعار

المحروقات...

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات
LBCI
اقتصاد
2025-09-30

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-09-26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-09-02

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-09-05

جدول أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
04:53

وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة

LBCI
أخبار دولية
02:49

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025

LBCI
اقتصاد
2025-10-06

كركي: التقديمات الصحيّة تزداد بشكل مضطرد تجاوزت الـ224% و105 مليار ل.ل دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

السعودية تشتري 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

LBCI
آخر الأخبار
05:47

الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع وزارته بمختلف مديرياتها والمشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعين النفطي والكهربائي

LBCI
آخر الأخبار
05:45

مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة رأس الناقورة

LBCI
آخر الأخبار
05:20

غارة إسرائيلية إستهدفت جرافة في ياطر

LBCI
آخر الأخبار
04:58

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دير عامص قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح

LBCI
اقتصاد
04:53

وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة

LBCI
أخبار دولية
12:31

إعلان أسماء 119 عضوا في البرلمان الجديد في سوريا مع تمثيل محدود للنساء والأقليات

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
أمن وقضاء
13:16

كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05

من بيبلوس إلى طرابلس… ملكة جمال العالم تختتم زيارتها برسالة وداع من القلب

LBCI
أخبار لبنان
04:21

كهرباء لبنان تستكمل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

نتنياهو يحارب الـGen Z

LBCI
أخبار دولية
13:20

المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:16

الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:23

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
14:59

بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام

LBCI
أمن وقضاء
13:07

العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:30

جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
فنّ
09:42

بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره

LBCI
خبر عاجل
14:51

معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات

LBCI
خبر عاجل
06:20

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح

