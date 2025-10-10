الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2025-10-10 | 02:06
مشاهدات عالية
شارك
0
min
إنخفاض بأسعار المحروقات...
إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 15000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1448.000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1488.000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1360.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1115.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
أسعار
المحروقات
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-10-03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-09-30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-09-26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-09-26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
0
اقتصاد
2025-10-07
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
اقتصاد
2025-10-07
وزير الاقتصاد من بعبدا: مؤشرات إيجابية وتوقّعات بسنة اقتصادية واعدة
0
أخبار دولية
2025-10-07
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
أخبار دولية
2025-10-07
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط في 2025
0
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
04:08
الشيباني ووفد سوري في بيروت
أخبار لبنان
04:06
مجلس الوزراء يكلف وزارة العدل بناء على طلب وزير الاعلام دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة إسرائيل بسبب استشهاد الصحافي عصام العبدالله
خبر عاجل
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
أخبار دولية
03:18
انقطاعات في الكهرباء في كييف وتسع مناطق جراء ضربات روسية مكثفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-28
الوكالة الرسمية عن العاهل الأردني: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب بشأن غزة تتماشى مع ما تم الإتفاق عليه
آخر الأخبار
2025-09-28
الوكالة الرسمية عن العاهل الأردني: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب بشأن غزة تتماشى مع ما تم الإتفاق عليه
0
آخر الأخبار
11:24
الرئيس الفرنسي: أهنئ الرئيس ترمب وأمير دولة قطر ورئيس وزرائها والرئيس التركي بإبرام الاتفاق بشأن غزة
آخر الأخبار
11:24
الرئيس الفرنسي: أهنئ الرئيس ترمب وأمير دولة قطر ورئيس وزرائها والرئيس التركي بإبرام الاتفاق بشأن غزة
0
فنّ
2025-10-07
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
2025-10-07
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
0
آخر الأخبار
2025-09-11
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
2025-09-11
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة كفردونين أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
3
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
4
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
أخبار لبنان
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
5
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أمن وقضاء
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
6
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
7
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
أمن وقضاء
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
8
خبر عاجل
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
خبر عاجل
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More