الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

انخفاض في أسعار المحروقات...

2025-10-14 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انخفاض في أسعار المحروقات...
0min
انخفاض في أسعار المحروقات...

انخفض صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانية والمازوت 9000 ليرة والغاز 13000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

البنزين 95 أوكتان: 1.436.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.476.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1.351.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1.102.000 ليرة لبنانية
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

أسعار

المحروقات...

لقاء بين جابر والبساط ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية... وهذا ما جرى مناقشته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-10-10

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-10-03

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-09-23

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2025-09-19

ارتفاع في أسعار المحروقات...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
01:17

لقاء بين جابر والبساط ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية... وهذا ما جرى مناقشته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء

LBCI
اقتصاد
08:56

بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق

LBCI
اقتصاد
2025-10-12

مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
04:39

الجيش الإسرائيلي يقول إن القوات أطلقت النار لإزالة التهديد

LBCI
آخر الأخبار
04:38

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قام بمحاولات لإبعاد المشتبه بهم الذين لم يمتثلوا واستمروا في الإقتراب من القوات

LBCI
آخر الأخبار
04:30

الجيش الإسرائيلي: رصد عدد من المشتبه بهم الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات المشاركة في عمليات بشمال قطاع غزة

LBCI
حال الطقس
03:53

إستقرار جوي يؤثر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12

قمة الدوحة العربية - الاسلامية ومدى القرارات المرتقبة منها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-12

رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-05

وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا في انتظار بدء جلسة مجلس الوزراء فيما لا تزال الخلوة بين الرئيسين عون وسلام قائمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-07

تفاصيل زيارة البابا الى لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:36

هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
03:20

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
14:57

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
أخبار لبنان
14:09

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More