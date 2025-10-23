الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أميركية رئيسة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4082.95 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الاول 0.8% إلى 4097.40 دولارًا للأوقية.