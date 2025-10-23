الأخبار
اقتصاد
وزارة الاقتصاد ترفع محاضر ضبط وتضبط مولدين لمخالفات تركيب العدادات في طرابلس
2025-10-23
وزارة الاقتصاد ترفع محاضر ضبط وتضبط مولدين لمخالفات تركيب العدادات في طرابلس
نفّذت وزارة الاقتصاد في طرابلس، بالتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة، مداهمات أسفرت عن تحرير 3 محاضر ضبط لمخالفة عدم تركيب عدادات وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، كما تم ضبط مولدين آخرين لمخالفة قرارات وزارة الاقتصاد التي تلزم بتركيب العدادات لجميع المشتركين، وذلك بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال، القاضي هاني حلمي الحجار.
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
السابق
أمن وقضاء
2025-09-03
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
أمن وقضاء
2025-09-03
مصلحة الإقتصاد جنوبًا: 5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-10-08
محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب
أخبار لبنان
2025-10-08
محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب
0
أخبار لبنان
2025-09-30
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
أخبار لبنان
2025-09-30
مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات
0
آخر الأخبار
2025-09-30
وزير الاقتصاد: الاساس تركيب الفلتر والعداد والفاتورة والذي لن يلتزم سيُحاسب
آخر الأخبار
2025-09-30
وزير الاقتصاد: الاساس تركيب الفلتر والعداد والفاتورة والذي لن يلتزم سيُحاسب
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
0
اقتصاد
02:53
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار
اقتصاد
02:53
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار
0
اقتصاد
2025-10-21
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-21
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
0
صحف اليوم
2025-10-19
ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة
صحف اليوم
2025-10-19
ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة
آخر الأخبار
06:56
نائب الرئيس الأميركي فانس: سياسة ترامب هي أن الضفة الغربية لن تضمها إسرائيل
منوعات
06:46
دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!
أخبار لبنان
06:43
سلام لرئيس لجنة "الميكانيزم": لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام
أخبار لبنان
06:41
دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا
أخبار لبنان
06:32
اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
0
منوعات
06:15
أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!
منوعات
06:15
أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!
0
اقتصاد
02:53
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار
اقتصاد
02:53
الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار
0
صحف اليوم
01:56
دخول أوروبي على خط الإتصالات غير المعلنة (الجمهورية)
صحف اليوم
01:56
دخول أوروبي على خط الإتصالات غير المعلنة (الجمهورية)
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
1
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
3
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
6
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
7
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
8
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
