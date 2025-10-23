وزارة الاقتصاد ترفع محاضر ضبط وتضبط مولدين لمخالفات تركيب العدادات في طرابلس

نفّذت وزارة الاقتصاد في طرابلس، بالتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة، مداهمات أسفرت عن تحرير 3 محاضر ضبط لمخالفة عدم تركيب عدادات وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، كما تم ضبط مولدين آخرين لمخالفة قرارات وزارة الاقتصاد التي تلزم بتركيب العدادات لجميع المشتركين، وذلك بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال، القاضي هاني حلمي الحجار.