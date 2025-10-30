الأخبار
اقتصاد

سلسلة لقاءات لوزير المالية...

2025-10-30 | 11:36
تابع وزير المالية ياسين جابر سير عمل الأشغال التي تقوم بها الهيئة العليا للإغاثة لناحية إعادة الترميم الإنشائي لـ500 مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الإعتداءات الإسرائيلية، وعقد لهذه الغاية اجتماع عمل مع رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام نابلسي، بعدما كانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة الاعمار أوكلت إلى الهيئة بأشغال الترميم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل التي قطعتها تلك الأشغال، كما التنسيق في موضوع الاعتمادات المالية التي تخصصها وزارة المالية للهيئة على دفعات متتالية من الخزينة العامة.
 
قطوعات حسابات

من ناحية ثانية، تسلم جابر من رئيس المحاسبة محمد بدران قطوعات الحسابات التي أنجزها الديوان عن أربع سنوات من القطوعات المتراكمة، وذلك عن الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، واستقبل رئيس هيئة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء الهيئة، وعرض للتصور الذي تضعه في خطة عملها انطلاقا من المهام المولجة بها.
 
رابطة الموظفين

وفي الشأن المطلبي، التقى جابر وفدا من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجان التنسيق للمساعدين القضائيين برئاسة وليد جعجع، وعضوية كل من جوزف تلج ورانيا عبد الصمد ورين الملحم ونضال حسن.

وقد عرض الوفد بإسمه وبإسم تجمع روابط القطاع العام، للأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها موظفو القطاع في ضوء الأزمة الراهنة، وللمطالب التي تتلخص بتصحيح الرواتب والأجور على قاعدة إعطاء 50% من قيمة الراتب على أساس العام 2019 اعتبارا من بداية العام 2026، واعتماد 10% إضافية كل ستة أشهر، ورفع قيمة التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخم السنوي المتراكم استنادا إلى القانون 717/98، وتعديل شروط المثابرة ومراعاة أوضاع الموظفين.
 
ووعد وزير المالية بدراسة هذه المطالب وتأليف لجنة من المعنيين في الوزارة لدرس هذه المطالب مع ممثلي الرابطة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، وذلك بُغية إيجاد المعالجة التي تتوافق مع عملية إنصاف العاملين في القطاع، والإمكانات المالية المتاحة للدولة.
 
هاشم

وكان جابر التقى النائب قاسم هاشم، وبحث معه في الأوضاع العامة وخصوصا في الجنوب.
 
 
