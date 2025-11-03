الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
رسامني يوقع 3 اتفاقات استراتيجية خلال الدورة العاشرة للجنة اللبنانية - المصرية
2025-11-03 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
2
min
رسامني يوقع 3 اتفاقات استراتيجية خلال الدورة العاشرة للجنة اللبنانية - المصرية
اختتمت في القاهرة أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية - المصرية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وبحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وشهدت الاجتماعات التوقيع على خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين لبنان ومصر، في مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية في البلدين.
وفي إطار تمثيله للبنان، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ثلاث اتفاقات استراتجية:
1- اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان ومصر، التي تهدف إلى تعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون المينائي بين البلدين.
2- البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، الذي يهدف الى تطوير القدرات الصناعية وتحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل.
3- بروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، ويهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الطيران المدني وتعزيز التدريب الفني المتخصص في الطيران.
وأفاد المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال بأن "هذه الاتفاقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين البلدين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. وتعكس هذه المبادرات التزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الحيوية لتحقيق التنمية والتقدم المستدام".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
فايز رسامني
اتفاقات استراتجية
لبنان
مصر
التالي
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
البساط: نرسم مسارًا إصلاحيًا نحو نمو مستدام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-02
مكيّه ترأس اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة
أخبار لبنان
2025-10-02
مكيّه ترأس اجتماعاً تحضيرياً لانعقاد اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة
0
آخر الأخبار
2025-10-28
إرجاء لجنة الإعلام والاتصالات جلستها إلى العاشرة من صباح الخميس لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"
آخر الأخبار
2025-10-28
إرجاء لجنة الإعلام والاتصالات جلستها إلى العاشرة من صباح الخميس لمتابعة مناقشة ملف "ستاريلينك"
0
آخر الأخبار
2025-10-13
الرئيسان الأميركي والمصري يوقعان وثيقة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس
آخر الأخبار
2025-10-13
الرئيسان الأميركي والمصري يوقعان وثيقة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس
0
أخبار لبنان
2025-10-28
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
أخبار لبنان
2025-10-28
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
اقتصاد
02:09
البساط: نرسم مسارًا إصلاحيًا نحو نمو مستدام
اقتصاد
02:09
البساط: نرسم مسارًا إصلاحيًا نحو نمو مستدام
0
اقتصاد
2025-10-31
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات
اقتصاد
2025-10-31
الهيئات الاقتصادية تبحث مع وزير الأشغال قضايا أساسية تتعلق بتطوير المرافىء اللبنانية وتسهيل تخليص البضائع وإعادة تشغيل مطار القليعات
0
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
2025-10-31
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
08:25
الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض
أخبار لبنان
08:21
النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل
أخبار دولية
08:18
توقيف المدعية العسكرية السابقة في إسرائيل في قضية تسريب فيديو انتهاكات بحق معتقل فلسطيني
أخبار دولية
08:08
مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب
أخبار لبنان
08:03
وزارة الإعلام ومركز الأمم المتحدة في بيروت يطلقان ملفًا اعلاميًا اقتصاديًا في الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-01
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
أمن وقضاء
2025-10-01
أمن الدولة يحقق مع موظف في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتقاضي رشى مالية
0
آخر الأخبار
2025-09-01
سانا: دوي انفجار في مدينة حلب يجري التحقق من طبيعته
آخر الأخبار
2025-09-01
سانا: دوي انفجار في مدينة حلب يجري التحقق من طبيعته
0
خبر عاجل
2025-11-01
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
خبر عاجل
2025-11-01
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-25
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-25
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
06:57
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
0
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
اقتصاد
06:50
جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة
0
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
أخبار دولية
06:28
خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار
0
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
أخبار دولية
03:06
ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أخبار دولية
00:47
ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
أخبار لبنان
07:21
رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة
3
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
4
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
5
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية
6
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
موضة وجمال
14:00
سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)
7
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
8
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More