رسامني يوقع 3 اتفاقات استراتيجية خلال الدورة العاشرة للجنة اللبنانية - المصرية

اختتمت في القاهرة أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية - المصرية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وبحضور عددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.



وشهدت الاجتماعات التوقيع على خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين لبنان ومصر، في مجالات الاقتصاد، التجارة، النقل، التعليم، الزراعة، الطاقة، المالية، الصناعة، البيئة، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية في البلدين.



وفي إطار تمثيله للبنان، وقّع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ثلاث اتفاقات استراتجية:



1- اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان ومصر، التي تهدف إلى تعزيز حركة الملاحة البحرية، تبادل الخبرات الفنية، وتطوير التعاون المينائي بين البلدين.



2- البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، الذي يهدف الى تطوير القدرات الصناعية وتحفيز الشراكات الإنتاجية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في مجالات الصناعة والنقل.



3- بروتوكول التعاون التدريبي في مجال الطيران المدني، ويهدف إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الطيران المدني وتعزيز التدريب الفني المتخصص في الطيران.



وأفاد المكتب الاعلامي لوزارة الأشغال بأن "هذه الاتفاقات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين البلدين لبنان ومصر، بما يسهم في دعم مجالات النقل والصناعة والطيران، ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. وتعكس هذه المبادرات التزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الحيوية لتحقيق التنمية والتقدم المستدام".