جابر: هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر اقرارها..

اعتبر وزير المالية ياسين جابر خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت، أن "هناك مشاريع لا تزال عالقة في البرلمان ننتظر اقرارها لا سيما قرض اعادة الاعمار".



وقال "من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان اصعب واصعب".



واضاف " سنزور الجنوب غدًا وهذه الزيارة مهمّة جدًا".