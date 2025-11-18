الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
اقتصاد

وزير المالية استقبل وفداً رفيعاً من البنك الدولي: مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى دقائق ليصبح حقيقة

2025-11-18 | 10:16
وزير المالية استقبل وفداً رفيعاً من البنك الدولي: مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى دقائق ليصبح حقيقة
وزير المالية استقبل وفداً رفيعاً من البنك الدولي: مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى دقائق ليصبح حقيقة

استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً رفيعاً من البنك الدولي ضم نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان Ousmane Dione والمدير الإقليمي للشرق الأوسط Jean Christophe Carret والممثل المقيم في لبنان Enrique Blanco Armas ،حيث عقد اجتماع عمل تناول مختلف القضايا المرتبطة بالتعاون القائم بين البنك ولبنان، وخصوصاً في ما يرتبط بعمل وزارة المالية.

وبعد الاجتماع، أكّد Dione "استمرار التزام البنك الدولي بدعم لبنان في مسار التعافي والإصلاح"، مشيرا إلى "أن الشراكة مع لبنان "قديمة ومستمرة وفعّالة"، وأن البنك الدولي "لن يترك لبنان يمشي وحيدًا".

وتناول الوضع الاقتصادي والمشاريع القائمة، مشددا على أن "لبنان يواجه تحديات اقتصادية كلية عميقة تتطلّب إصلاحات هيكلية متواصلة، إلا أنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الفترة الماضية تُعدّ خطوات مشجّعة للغاية على طريق الاستقرار واستعادة النمو". وأكد أن البنك الدولي مستعد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية ودعم جهودها في تعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات، وتفعيل الإصلاحات المالية والمؤسساتية".

وأشار إلى أن البنك الدولي يدير حاليًا 15 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار في لبنان، تشمل برامج اجتماعية وتنموية وقطاعية واسعة. ولفت إلى وجود 3 مشاريع معلّقة تحتاج إلى موافقة مجلس النواب اللبناني للمضي قدما، مؤكدا أن إنجاز هذه الخطوة سيشكل رسالة ثقة مهمة للمجتمع الدولي وللمستثمرين.
 
وسلّط Dione الضوء على مشاريع تُدار بكفاءة عالية، كما قال وهي مشروع التحول الرقمي بقيمة 150 مليون دولار ومشروع دعم الأسر الأكثر فقرًا بقيمة تقارب 200 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع استراتيجية بانتظار الإقرار.
 
وتطرّق إلى مشاريع حيوية جاهزة للانطلاق فور صدور الموافقة البرلمانية، أبرزها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت المدعوم بقرض قدره 250 مليون دولار وصندوق لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، ومشروع المياه الهادف إلى تأمين مياه لبيروت الكبرى على مدار الساعة، ومشروع التحول الرقمي في وزارة المالية المخصص لإعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز الحوكمة. 

ونوّه Dione بالرسالة التي يقدمها لبنان للعالم اليوم وهي أنه: "بلد يتغيّر، ويعيد بناء مؤسساته، ويستعيد موقعه كبيئة جاذبة للاستثمار ومنفتحة على المنطقة والعالم".

وشدد على مجموعة من الأولويات المشتركة مع الحكومة اللبنانية، أبرزها الإسراع في مناقشة وإقرار المشاريع المعلّقة في مجلس النواب، وتفعيل مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت فور الإقرار، وإطلاق مشروع المياه لبيروت الكبرى، والتقدم في مشروع التحول الرقمي في وزارة المالية، وتعزيز التعاون بين السلطات اللبنانية والبنك الدولي لتسريع تنفيذ المشاريع الحالية وتطوير أخرى جديدة.

الوزير جابر

من جهته، لفت جابر إلى أن الشراكة مع البنك الدولي قديمة ومستمرة وتتفاعل في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن هناك العديد من القروض، وأن البنك الدولي وقف إلى جانب لبنان بجدية، وأن هناك الكثير من المشاريع التي يحتاجها لبنان منها دعم مشروع إصلاح فطاع الكهرباء وقطاع الزراعة، وكذلك إعادة الإعمار. وقال: "البنك الدولي لم يساهم فقط بقرض الــ250 مليون دولار لذلك، بل انه يرعى صندوقاً لإعادة إعمار البنى التحتية بقيمة مليار دولار.

ولفت إلى أن "مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى دقائق ليصبح حقيقة وواقع ويستفيد منه لبنان، إضافة إلى مشاريع أخرى كمشروع المياه الذي بإمكانه تأمين المياه إلى بيروت الكبرى من دون الحاجة إلى الاستعانة بالصهاريج، ومشروع التحوّل الرقمي في وزارة المالية، إلى غيرها من المشاريع".
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

ياسين جابر

البنك الدولي

إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
07:29

الشراكة بين لبنان والبنك الدولي محور لقاء بين وزير المالية ياسين جابر ووفد البنك الدولي

LBCI
خبر عاجل
2025-10-27

وزير المالية لـ عشرين 30: هناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع اعادة الاعمار والاهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

نصار إستقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا رفيع المستوى

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

رسامني عرض ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الإستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
اقتصاد
03:43

البساط من مؤتمر بيروت 1: طريق التعافي ستكون صعبة وطويلة... وملتزمون بإعادة بناء الدولة

LBCI
اقتصاد
2025-11-17

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
2025-11-15

وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

LBCI
أخبار دولية
15:31

مسودة قرار من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة: إيران مطالبة بتقديم إجابات

LBCI
خبر عاجل
15:29

وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات

LBCI
خبر عاجل
15:08

وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:59

الوكالة الوطنية: سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة على اثر الغارة الاسرائيلية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:49

انهيار في الإنترنت العالمي… عطل Cloudflare يشل عشرات المواقع ويكشف بيانات ملايين المستخدمين

LBCI
أخبار لبنان
10:52

رابطة موظفي الإدارة العامة: التوقف عن العمل ابتداء من الأربعاء

LBCI
آخر الأخبار
12:35

ترامب: نعيد بناء الاحتياط النفطي في الولايات المتحدة وأسعار الطاقة انخفضت بشكل كبير في الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
10:22

شيخ العقل اتصل بجنبلاط وارسلان وتواصل مع دريان والخطيب وتسلّم دعوة للمشاركة في اللقاء الاسلامي المسيحي مع البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
05:19

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
أخبار لبنان
04:18

الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

