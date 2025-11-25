الأخبار
اقتصاد

لجنة المال تابعت مناقشة مشروع الموازنة... كنعان: أكدنا رفض استحداث رسوم جديدة

2025-11-25 | 10:00
لجنة المال تابعت مناقشة مشروع الموازنة... كنعان: أكدنا رفض استحداث رسوم جديدة
لجنة المال تابعت مناقشة مشروع الموازنة... كنعان: أكدنا رفض استحداث رسوم جديدة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمناقشة مشروع موازنة العام 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: آلان عون، فؤاد مخزومي، سليم عون، ايهاب مطر، جهاد الصمد، غادة أيوب، علي حسن خليل، محمد خواجة، فريد البستاني، مارك ضو، سيزار أبي خليل، حليمة قعقور، جميل السيد، أسعد درغام، أشرف بيضون، ملحم خلف، بلال عبد الله، رازي الحاج وقاسم هاشم.

كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وعقب الجلسة، أشار كنعان في بيان، الى أن "اللجنة تابعت مناقشة واقرار مواد الفصل الثالث من مشروع الموازنة ووصلت إلى المادة ٢٥، وستتابع غدا وبعد غد اجتماعاتها لإنجاز المواد المتبقية".

وقال: "أكدنا رفض استحداث رسوم جديدة في الموازنة ونوهنا بنتائج التدابير التي اتخذها وزير المالية لمكافحة احتكار الطوابع المالية والتي أثارتها سابقا لجنة المال وضرورة الانتهاء من انجاز الطابع الالكتروني".
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

لجنة المال

الموازنة

كنعان

رسوم

