الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

2025-11-28 | 08:24
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
0min
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

أصدر مصرف لبنان قرارين قضيا بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166 المتعلقين بالسحوبات النقدية بالعملات الاجنبية.

للاطلاع على القرار القاضي بتعديل التعميم الاساسي رقم 158 اضغط هنا
 
للاطلاع على القرار القاضي بتعديل التعميم الاساسي رقم 166 اضغط هنا
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

لمصرف

لبنان

متعلقان

بتعديل

التعميمين

الاساسيين

و166...

LBCI التالي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:09

قاسم: فلتُرنا الحكومة كيف تردع العدو وكل لبنان مسؤول عن الدفاع والحكومة بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت أنها تريد أخذ المبادرة لتكون مسؤولة

LBCI
آخر الأخبار
12:06

قاسم: هناك عدوان على الجيش بسبب أدائه كما أننا نواجه عدواناً اقتصادياً أيضاً

LBCI
آخر الأخبار
12:05

قاسم: العدوان هو على كل لبنان وليس على المقاومة فقط وأليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية والجيش والاقتصاد؟

LBCI
آخر الأخبار
12:04

قاسم: هناك انسحاب اسرائيلي يجب أن يتم وعدوان يجب أن يتوقف وأسرى يجب أن يُفرج عنهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-11-26

كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر

LBCI
اقتصاد
2025-11-25

لجنة المال تابعت مناقشة مشروع الموازنة... كنعان: أكدنا رفض استحداث رسوم جديدة

LBCI
اقتصاد
2025-11-25

إليكم جدول أسعار المحروقات

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
12:09

قاسم: فلتُرنا الحكومة كيف تردع العدو وكل لبنان مسؤول عن الدفاع والحكومة بالدرجة الأولى لأنها وافقت على الاتفاق وأعلنت أنها تريد أخذ المبادرة لتكون مسؤولة

LBCI
آخر الأخبار
12:06

قاسم: هناك عدوان على الجيش بسبب أدائه كما أننا نواجه عدواناً اقتصادياً أيضاً

LBCI
آخر الأخبار
12:05

قاسم: العدوان هو على كل لبنان وليس على المقاومة فقط وأليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية والجيش والاقتصاد؟

LBCI
آخر الأخبار
12:04

قاسم: هناك انسحاب اسرائيلي يجب أن يتم وعدوان يجب أن يتوقف وأسرى يجب أن يُفرج عنهم

LBCI
آخر الأخبار
12:00

قاسم: وقف اطلاق النار انتصار للبنان وحزب الله والناس لاننا استطعنا منع العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها القضاء على المقاومة بشكل نهائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18

الإعلان عن برنامج لقاء البابا مع المرضى والمساعدين والعاملين في مستشفى دير الصليب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم

LBCI
أخبار دولية
2025-11-07

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
خبر عاجل
2025-10-27

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
06:33

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
أخبار دولية
06:10

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
02:23

باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

LBCI
أخبار دولية
00:50

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More