الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
2025-12-04 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
0
min
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه "بعد إلغاء آخر ثلاث مناقصات لتزويد مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان إما بسبب وجود عارض وحيد وإما لعدم تقدم أي عارض بتواريخ 31/10/2025 و 5/11/2025 و17/11/2025، وبعد تبلغ وزارة الطاقة والمياه من كهرباء لبنان كتابا بتاريخ 4/12/2025 تفيد عبره بأنه مخزون مادة الغاز اويل يكفي في افضل الأحوال الى 9/1/2026 وذلك إن وصلت الباخرة المرتقبة ضمن العقد الكويتي وإن لم يتم تشغيل مجموعة إضافية لرفع ساعات التغذية خلال فترة الأعياد، قرّرت الوزارة السير بمناقصة بعارض واحد بعد إستشارة هيئة الشراء العام وعملاً بالمادة 25 من قانون الشراء العام التي تحدد الظروف التي يسمح بها السير بعارض وحيد، وذلك حفاظا على انتظام العمل لتأمين ساعات تغذية وخدمة لمصالح المواطنين".
وأشارت الى أنه بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلقت مناقصة طويلة الأمد لمدة 6 أشهر، ومن المقرّر فضّ عروضها في 12/12/2025.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الطاقة
مناقصة
الغاز أويل
هيئة الشراء العام
البساط لـ"الأنباء" الكويتية: أموال المودعين لن تمس وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-03
وزارة الطاقة السورية تعلن مناقصة لشراء 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف
آخر الأخبار
2025-11-03
وزارة الطاقة السورية تعلن مناقصة لشراء 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف
0
أخبار لبنان
2025-09-16
"الصحة" تعلن مناقصة لشراء معدات طبية لتجهيز المختبر المركزي
أخبار لبنان
2025-09-16
"الصحة" تعلن مناقصة لشراء معدات طبية لتجهيز المختبر المركزي
0
أخبار لبنان
2025-09-17
مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات
أخبار لبنان
2025-09-17
مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير و"ليبان بوست" بهدف تسهيل إنجاز المعاملات
0
أخبار لبنان
2025-10-27
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
2025-10-27
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-12-01
البساط لـ"الأنباء" الكويتية: أموال المودعين لن تمس وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا
صحف اليوم
2025-12-01
البساط لـ"الأنباء" الكويتية: أموال المودعين لن تمس وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا
0
اقتصاد
2025-11-28
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
2025-11-28
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
0
اقتصاد
2025-11-28
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-11-28
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2025-11-26
كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر
اقتصاد
2025-11-26
كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
15:12
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدة الضهيرة بقذيفتين من عيار 155 ملم
آخر الأخبار
14:35
سانا: قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على تل أحمر شرقي كويا وأطرافها في حوض اليرموك
آخر الأخبار
14:34
القوات الشعبية في غزة: لا صحة لأيّ من الأنباء التي تدعي مقتل ياسر أبو شباب على يد "حماس"
أخبار لبنان
14:07
بطريركية الروم الكاثوليك تنفي "جملة وتفصيلاً" خبر استقالة البطريرك العبسي وتحذّر من الأخبار المضلِّلة
أخبار لبنان
14:04
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-27
أ.ف.ب: ترامب يصل إلى اليابان المحطة الثانية في جولته الآسيوية
آخر الأخبار
2025-10-27
أ.ف.ب: ترامب يصل إلى اليابان المحطة الثانية في جولته الآسيوية
0
أخبار لبنان
2025-11-29
رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام
أخبار لبنان
2025-11-29
رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام
0
اخبار البرامج
2025-12-02
بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-02
بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-09-12
الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"
أخبار دولية
2025-09-12
الكرملين يؤكد أن المفاوضات مع كييف "متوقفة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
0
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الجلسة الحكومية... عرضٌ لتقرير الجيش الثالث وتفاصيلُ أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الجلسة الحكومية... عرضٌ لتقرير الجيش الثالث وتفاصيلُ أخرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
2
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
3
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
4
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
5
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
7
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
8
خبر عاجل
08:05
تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت
خبر عاجل
08:05
تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More