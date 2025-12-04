الأخبار
اقتصاد

"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام

2025-12-04 | 11:59
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه "بعد إلغاء آخر ثلاث مناقصات لتزويد مادة الغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان إما بسبب وجود عارض وحيد وإما لعدم تقدم أي عارض بتواريخ 31/10/2025 و 5/11/2025 و17/11/2025، وبعد تبلغ وزارة الطاقة والمياه من كهرباء لبنان كتابا بتاريخ 4/12/2025 تفيد عبره بأنه مخزون مادة الغاز اويل يكفي في افضل الأحوال الى 9/1/2026 وذلك إن وصلت الباخرة المرتقبة ضمن العقد الكويتي وإن لم يتم تشغيل مجموعة إضافية لرفع ساعات التغذية خلال فترة الأعياد، قرّرت الوزارة السير بمناقصة بعارض واحد بعد إستشارة هيئة الشراء العام وعملاً بالمادة 25 من قانون الشراء العام التي تحدد الظروف التي يسمح بها السير بعارض وحيد، وذلك حفاظا على انتظام العمل لتأمين ساعات تغذية وخدمة لمصالح المواطنين".

وأشارت الى أنه بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي أطلقت مناقصة طويلة الأمد لمدة 6 أشهر، ومن المقرّر فضّ عروضها في 12/12/2025.
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

وزارة الطاقة

مناقصة

الغاز أويل

هيئة الشراء العام

