وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

اعلنت وزارة المالية أنها حوّلت رواتب جميع العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة الى مصرف لبنان، بعدما أنجزت مديريتا الصرفيات والخزينة الاجراءات المرتبطة بها، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية القاضي بصرفها قبل حلول الاعياد، واشارت الوزارة الى انه بات بإمكان اصحاب هذه الرواتب والمعاشات سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من ظهر يوم الاثنين ٢٢ كانون الاول الجاري.