البستاتي يعلن معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع": مجحف بحق المودعين وسنقاومه ونحاربه!

وجّه رئيس لجنة الإقتصاد البرلمانية النائب فريد البستاتي رسالة الى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والإقتصاد وحاكم مصرف لبنان، معلناً معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع" الذي تمّ عرضه.



وأعلن أنه سيسعى الى منع اقراره ولتعديله حتى يصبح عادلاً ومتصفاً لجميع المودعين.



وجاء في نصّ الرسالة:



"‏دولة الرئيس نواف سلام، والوزراء بساط وجابر وسعادة الحاكم كريم سعيد، بكلّ موضوعية اقول لكم أن الثقة في القطاع المصرفي وفي الدولة لا تعود الّا بإعادة كامل الودائع نقداً وحتّى ولو خلال ست سنوات.



القانون الذي تقدّمت به في شباط 2025 تحت عنوان "حماية الودائع بالعملة الأجنبية، وإعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد الودائع" واقعي ويمكن تنفيذه ويعيد كامل الودائع ويحافظ على القطاع المصرفي الذي هو ركيزة الإقتصاد ولكن للأسف لم تتم مناقشته في الحكومة لأسباب مريبة لا زلت أجهلها.



إن القانون الذي تعدّه الحكومة والذي اعلنت عن تفاصيله مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان لأنه لا يعيد الثقة ولا يطلق عجلة الاقتصاد.



هذا القانون لن يمرّ وسنقاومه ونحاربه ونعلن اليوم افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه.



لم أرد أن نصل الى هذا الحد من المعارضة والسلبية ولكن ما عرضتموه يجبرنا أن نحاربه بشراسة.



من جهة ندعوكم الى مراجعة ما تقدمتم به بميزان القاضي العادل، ومن جهة ثانية ندقّ النفير وندعو الى مقاومة هذا القانون المجحف".