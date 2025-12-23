الأخبار
اقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات...

2025-12-23 | 02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0min
جدول جديد لأسعار المحروقات...

انخفض صباح اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية والمازوت 17000 ليرة، فيما ارتفع سعر الغاز 15000.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 1384.000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1424.000  ليرة لبنانية
- المازوت: 1280.000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1184.000 ليرة لبنانية
 
 
 
