شقير: زخم سياحي وتجاري مميز خلال موسم الأعياد

أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الأرقام التي تم الحصول عليها من النقابات المعنية تشير إلى زخم سياحي كبير خلال فترة الأعياد، تمثّل بحركة قدوم لافتة يُتوقّع أن تتخطى عتبة الـ400 ألف وافد.



وأوضح في بيان عبّر فيه عن ارتياحه وسروره للأرقام الإيجابية المسجّلة خلال موسم الأعياد، أن "الطلب المتزايد دفع العديد من شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي إلى استخدام طائرات إضافية على رحلاتها إلى لبنان، حيث بلغ معدّل الرحلات اليومية نحو 75 رحلة".



وقال شقير: "أما نسبة إشغال الفنادق، فقد تجاوزت 80 في المئة في بيروت و65 في المئة خارجها، مع إمكانية أن يتخطى الإشغال في بيروت 90 في المئة، إلى جانب تسجيل ارتفاع إضافي في باقي المناطق".



ولفت إلى أن "الأجواء المريحة السائدة في لبنان، مضافاً إليها الزخم السياحي، انعكست حركةً تجاريةً نشطة، حيث ارتفعت الحركة التجارية بنحو 25 في المئة في بيروت و20 في المئة في المناطق".



وتابع قائلاً: "كذلك فإن حركة المطاعم والمقاهي تشهد تصاعداً مستمراً، ما يعكس حجم الزخم الحاصل خلال هذه الفترة». وفي ما يتعلق بقطاع تأجير السيارات، أشار إلى أن «نسب التأجير تراوحت حتى الآن بين 80 و90 في المئة".



كما رحّب شقير بالمعلومات التي تشير إلى قدوم كثيف للأشقاء الخليجيين إلى لبنان، معتبراً أنها خطوة مباركة طال انتظارها. وقال: "نأمل أن تتوسّع وتصبح مستدامة على مدار العام"، متمنياً رفع الحظر عن مجيء الأشقاء السعوديين إلى لبنان في وقت قريب.



واعتبر شقير أن هذا التغيّر الإيجابي في المشهد الاقتصادي يعود الفضل فيه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي يبذل جهوداً جبارة لترسيخ الاستقرار والطمأنينة والأمن، واستعادة الثقة بلبنان، ولا سيما من خلال زياراته الخارجية، وبشكل خاص إلى الدول الخليجية، إضافة إلى الحكومة ورئيسها نواف سلام، الذي يعمل من دون كلل لتحقيق هذه الأهداف".