الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

اقرار مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع... سلام: ليس مثاليا وفيه نواقص وأدخلنا عليه تعديلات مهمة

2025-12-26 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اقرار مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع... سلام: ليس مثاليا وفيه نواقص وأدخلنا عليه تعديلات مهمة
8min
اقرار مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع... سلام: ليس مثاليا وفيه نواقص وأدخلنا عليه تعديلات مهمة

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد الجلسة: "للأسف، خلال الأيام الأخيرة، ومنذ وضعنا هذا المشروع على طاولة البحث في مجلس الوزراء، صدرت الكثير من التعليقات والكتابات التي خالفت حقيقة مضمون القانون وتم تداولها بشكل مضلل. لذلك أود أن أؤكد على أمور أساسية".

ولفت الى أنه "جرى التشكيك في أن هذا القانون لا يدفع للمودعين ولا يضمن لهم 100 ألف دولار، سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة". 

وأكد سلام أن "المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، أي من دون أي اقتطاع، إضافة إلى الفوائد المتراكمة عليه، وذلك خلال فترة 4 سنوات"، موضحا أن هؤلاء يشكلون نحو 85% من المودعين، وسيحصلون على أموالهم كاملة وفي أقصر فترة زمنية ممكنة. 

وقال: "أما المودعون الآخرون، فقد أكدنا وقلنا إنه لا يوجد شرط لبدء استرداد أموالهم، لأنهم سيستردون ودائعهم كاملة أيضا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي من حساباتهم. لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معززة بأصول مصرف لبنان ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة".

وأضاف: "إضافة إلى ذلك، بعد حصولهم على 100 ألف دولار، يحصل المودعون على هذه السندات، وخلال الفترة الزمنية التي تلي ذلك يمكنهم سنويا استرداد ما نسبته 2% من قيمة هذه السندات. فعلى سبيل المثال، من يملك ودائع كبيرة، كمن لديه 3 ملايين دولار، يمكنه أن يسترد سنويا ما يقارب ستين ألف دولار تضاف إلى حسابه. وكان هناك أيضا تشكيك في أن هذه السندات معززة بموجودات مصرف لبنان، وبأن الذهب في خطر. وقد شاهدنا حملات تزعم أننا نبيع الذهب. أؤكد بشكل قاطع أن لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء، وما شهدناه هو حملات رخيصة تهدف إلى التشويش. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندا يؤكد تعزيز هذه السندات بما لا يخالف أحكام القانون رقم 42/86 المتعلق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقوم بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو افتراء".
 

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أنه "قيل إن هذا القانون هو قانون عفا الله عما مضى"، معتبرا أن هذا الكلام معيب وغير صحيح. 

وأوضح أنه "للمرة الأولى، يتضمن هذا القانون مساءلة ومحاسبة. وإذا كان هناك أي التباس حول مسألة التدقيق الجنائي، فإننا في بيان الحكومة الذي نلنا على أساسه الثقة، التزمنا باستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة".

وأكد أن "استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر أساسي ولا نقبل المزايدة فيه". 

وأعلن سلام أن "كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، سيخضع للمساءلة وسيطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ".

وقال: "نحن لا نستهدف المصارف بحد ذاتها. نعلم جميعا أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. لكننا ندرك أيضا أن الثقة بالنظام المصرفي قد تضررت بشدة خلال السنوات الماضية. هذا القانون يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يهدف إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها، لكي تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والقضاء على اقتصاد الكاش المتفشي في البلاد".

وأعلن سلام أن هذا القانون ليس مثاليا، وفيه نواقص، قائلا: "أدخلنا عليه تعديلات مهمة في الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء. قد لا يحقق تطلعات الجميع، وهذا أمر طبيعي، لكن الأهم أنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي".

وقال: "نحن نعمل ضمن الإمكانيات المتاحة، ولا نبيع أوهاما كما حصل في السنوات الماضية. نريد أن نكون صادقين مع الناس، والناس تستحق الصدق".
 

وردا على سؤال قال سلام: "المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على ودائعهم كاملة وبأسرع وقت ممكن. أما باقي المودعين، فسيحصلون جميعا على 100 ألف دولار، وما تبقى من ودائعهم سيكون على شكل سندات. وأكرر أن هذه السندات ليست أوراقا بلا قيمة، بل هي معززة بأصول حقيقية. وبعد الحصول على 100 ألف دولار، يمكن للمودعين سنويا استرداد 2% من قيمة هذه السندات. وقد أعطيت أمثلة عن كبار المودعين، فمن يملك 4 ملايين دولار مثلا يمكنه أن يسترد سنويا نحو 80 ألف دولار، إضافة إلى ما يحصل عليه من هذه السندات".

وردا على سؤال حول عدم الإجماع الوزاري على هذا المشروع، قال الرئيس سلام :"مجلس الوزراء مؤسسة ديموقراطية، هناك آراء مختلفة، وأنا كنت أحبذ ان نستطيع تسديد الودائع بشكل أسرع، ولكن الإمكانات المتوفرة لدينا اليوم لا تسمح بذلك، وكنا كمن يبيع الناس سمك في البحر، وأنا لست من هذه الجماعة، ونحن ضمن الإمكانات المتوفرة عملنا أقصى المستطاع، فهل هذا يشفي الناس؟ أنا لايشفيني، ولكن للأسف هذه إمكاناتنا، ونحن لحظنا ايضاً في القانون انه عندما يتحسن اقتصاد البلد ويحصل تدفق للأموال، وهذا يفترض ان يفتح لنا بابا للتفاهم مع صندوق النقد، وصندوق النقد مهم بحد ذاته، لأنه يفتح لنا أبواب صناديق اخرى ،وأبواب دول مانحة، ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أريد أن اراهن عليه اليوم. وهناك بند واضح يسمح لمصرف لبنان بتقصير المهل وبتسريع وتيرة السداد".

ورداً على سؤال حول ما إذا أقرّت الحكومة موضوع دين الـ١٦ مليار لمصرف لبنان، قال:" ان رقم ال١٦ مليار مطروح من طرف واحد وليس ثابتا، نحن أقرينا آلية لبحث الأمر بين مصرف لبنان وبين وزارة المالية والعودة بالأمر بعد أن يكون استكمل التدقيق في أصول مالية لمصرف لبنان. ومجلس الوزراء سيحدد مقدار هذا الدين إذا كان مترتبا على الدولة، وفي مطلق الأحوال الدولة ستتحمل مسؤوليتها في هذا القانون وفقا للمادة 113 من  قانون النقد والتسليف التي تفرض إعادة رسملة مصرف لبنان، ولا يقول لنا أحد بأن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها، فنحن أكدنا أن الدولة مسؤولة وستتحمل المسؤولية باعادة رسملة مصرف لبنان".

سئل: حكي عن أسهم تفضيلية داخل القانون؟، فأجاب: "لا شيء اسمه أسهم تفضيلية".

وسئل: متى سيحال الى مجلس النواب؟، فأجاب: "لقد تم اقراره اليوم، وسيحول الى مجلس النواب بمرسوم يقتضي توقيع رئيس الجمهورية، وتوقيعي وتوقيع وزير المال وفور اكتماله يحال الى مجلس النواب". وقال: "يهمنا أن يقر مجلس النواب مشروع القانون هذا في أسرع وقت، وأكرر أن هذا القانون ليس قانونا مثاليا واذا تمكنوا من ادخال تعديلات عليه لتحسينه ولتحصينه فسأكون أسعد الناس، وزملائي الوزراء أيضا".

وردا على سؤال حول فترة 15سنة لاسترداد الأموال، قال رئيس الحكومة: "أتمنى أن تقصر هذه الفترة في حال حصول نمو اقتصادي وتحسن الوضع المالي في البلد. وهذا رهان واقعي في أن نتمكن من تقصير المهل وتسريع فترات السداد، ولكن بمطلق الأحوال، فهذه السندات تثبت قيمة الوديعة كما هي، فإذا كانت فوق 100 ألف دولار أو 600 ألف دولار فهي تثبت قيمتها، والرصيد الذي سيزيد على 100 ألف دولار فهو قابل للتداول، ومن لا يريد أن ينتظر الفترة الزمنية للسند ليسترد كامل المبلغ فباستطاعته أن يتداول به في السوق لأنه سيكون له سوق، فهذه السندات قابلة للتداول".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

مشروع قانون

الانتظام المالي

الودائع

نواف سلام

مجلس الوزراء

LBCI التالي
الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب
جدول جديد لأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:07

سلام: هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

LBCI
خبر عاجل
2025-12-19

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
اقتصاد
2025-12-20

البستاتي يعلن معارضته لمشروع قانون "الإنتظام المالي واسترداد الودائع": مجحف بحق المودعين وسنقاومه ونحاربه!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب

LBCI
اقتصاد
2025-12-26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-12-24

كركي: 185 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء

LBCI
اقتصاد
2025-12-24

وزير المالية وقّع قرار صرف 37.5 مليون دولار للبلديات واتحاداتها من عائدات الخلوي لعام 2024

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
05:52

الهيئة الناظمة لزراعة القنب: العمل مستمر لإنجاز الأطر التنظيمية

LBCI
آخر الأخبار
05:17

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة طيرحرفا - صور ما بين الساعة 12:30 والساعة 18:00

LBCI
أخبار دولية
05:12

زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل

LBCI
أخبار لبنان
04:59

جعجع: بري "رح يدير دينة الطرشة" لرئيس الجمهورية... وعن أي عامل قوة يتحدث الحزب؟

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:15

المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-12-26

لبنان على موعد مع منخفضات باردة وأمطار غزيرة وثلوج...

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-20

الذكرى التسعون لتأسيس الريجي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

سباق إطالة العمر: عندما تتحوّل الشيخوخة إلى ملف علمي وسياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الـVAPE يسرّع الشيخوخة: ما لا يخبرك به مروّجو السجائر الإلكترونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

أكبر مغارة ميلادية متحركة تجسّد كلمات الكتاب المقدس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يضرب داعش في نيجيريا… أمن الخارج في معركة الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

دعواتٌ إسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

فرضية فقدان أحمد شكر على يد الموساد قائمة لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

لبنان جاهز للإنتقال الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح... وخطوات مطلوبة من قبل الاحتلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الفجوة من الحكومة إلى مجلس النواب

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:08

الدفاع المدني: انقاذ مواطن حاول الانتحار قبالة صخرة الروشة

LBCI
حال الطقس
01:15

المنخفضات الجوية مستمرة... إليكم الطقس بالتفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:30

غافل شقيقه أثناء نومه وخنقه... وشعبة المعلومات كشفت ملابسات الجريمة وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
11:49

بيان من رئيس اتحاد بلديات كسروان - الفتوح حول القرارات بشأن توسعة أوتوستراد زوق مصبح - طبرجا - كفرياسين

LBCI
أخبار لبنان
08:42

تغريدة لجنبلاط... هذا ما جاء فيها

LBCI
خبر عاجل
08:01

نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين

LBCI
خبر عاجل
07:27

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
08:00

مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More