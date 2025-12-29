الأخبار
اقتصاد

حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

2025-12-29 | 10:58
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
2min
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً، "في خطوة لافتة تعكس أملاً لدى جيل الشباب الذي يبحث عن بارقة فَرَج تسهّل له اقتناء مسكن أو ترميمه، في ظل استفحال غياب القروض المصرفية التجارية، فجاءت لتساهم في تلبية طلبات أوسع شريحة ممكنة من اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الإعاقة".

وأثنى حبيب في بيان على هذه الخطوة، معتبراً أنها "علامة ثقة كبيرة من قِبَل الحكومة اللبنانية بمصرف الإسكان، ومبادرة دفع وتشجيع لإنجازاته التي حققها ولا يزال خلال السنوات الأخيرة وحتى اليوم".

وتوجّه بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد "الذين ساهموا في تسهيل إقرار هذا المرسوم في وقت أحوَج ما يكون إليه ملف الإسكان إلى أي دعم لتأمين ديمومة القروض السكنية في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، واستمرارية مشاريع مصرف الإسكان".
 
 
