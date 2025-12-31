الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
قرار لوزير المالية بطرق تأدية رسم الطابع المالي
2025-12-31 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
2
min
قرار لوزير المالية بطرق تأدية رسم الطابع المالي
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً ألغى بموجبه القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبناءً عليه، أصدرت وزارة المالية بياناً طلبت فيه من جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم، التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.
كما أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، بالنسبة للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، وفيها:
"إن تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولًا قانونًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية."
ويأتي هذا التوضيح في إطار توحيد التطبيق القانوني وتبسيط الإجراءات ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الاجراءات على المكلفين.
ملاحظة: يمكن للمعنيين الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
لوزير
المالية
تأدية
الطابع
المالي
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-19
قرار لوزير المالية بإعفاء المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم
أخبار لبنان
2025-11-19
قرار لوزير المالية بإعفاء المتضررين من الإعتداءات الإسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم
0
أخبار لبنان
2025-11-17
وزير المالية: وزارة المالية خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها الماليّ
أخبار لبنان
2025-11-17
وزير المالية: وزارة المالية خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها الماليّ
0
اقتصاد
2025-12-24
وزير المالية وقّع قرار صرف 37.5 مليون دولار للبلديات واتحاداتها من عائدات الخلوي لعام 2024
اقتصاد
2025-12-24
وزير المالية وقّع قرار صرف 37.5 مليون دولار للبلديات واتحاداتها من عائدات الخلوي لعام 2024
0
أخبار لبنان
2025-12-30
3 قرارات لوزير المالية قضت بتمديد مهل..
أخبار لبنان
2025-12-30
3 قرارات لوزير المالية قضت بتمديد مهل..
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-12-30
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
2025-12-30
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
مشروع قانون الفجوة إلى مجلس النواب... فما مصيره؟
0
اقتصاد
2025-12-29
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
اقتصاد
2025-12-29
حبيب: مجلس الوزراء يوافق على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار ليرة إلى 150 ملياراً
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
15:31
وكالة: مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن في تفجير انتحاري بمدينة حلب السورية استهدف دورية للشرطة
أخبار دولية
15:22
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد عزمه "المطلق" على نزع سلاح حماس في 2026
آخر الأخبار
14:21
وزير الداخلية أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله يشرفان في سن الفيل على نقطة تمركز لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
14:20
انتشار الأخبار المزيّفة بالذكاء الاصطناعي يهدد أوروبا: من لندن إلى وارسو
تقارير نشرة الاخبار
14:15
إسرائيل واليونان وقبرص…في المواجهة مع تركيا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-28
توتر واحتقان في الساحل السوريّ… العلويون إلى الشوارع
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-28
توتر واحتقان في الساحل السوريّ… العلويون إلى الشوارع
0
أخبار لبنان
2025-12-29
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
أخبار لبنان
2025-12-29
قائد الجيش استقبل السفير الإيراني
0
خبر عاجل
2025-12-29
رويترز نقلا عن إنترفاكس: أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود
خبر عاجل
2025-12-29
رويترز نقلا عن إنترفاكس: أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود
0
خبر عاجل
2025-12-29
سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر
خبر عاجل
2025-12-29
سلام: أدعو النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدنيّ إلى وقفة وطنية تقدم المصلحة العامة على اي اعتبار اخر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
انتشار الأخبار المزيّفة بالذكاء الاصطناعي يهدد أوروبا: من لندن إلى وارسو
تقارير نشرة الاخبار
14:20
انتشار الأخبار المزيّفة بالذكاء الاصطناعي يهدد أوروبا: من لندن إلى وارسو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
إسرائيل واليونان وقبرص…في المواجهة مع تركيا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:15
إسرائيل واليونان وقبرص…في المواجهة مع تركيا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
توقيفات في الجمارك على خلفية هورمونات غير مرخصة
تقارير نشرة الاخبار
14:14
توقيفات في الجمارك على خلفية هورمونات غير مرخصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
قانون الفجوة المالية... إشكاليات تثير اعتراض المصارف
تقارير نشرة الاخبار
14:13
قانون الفجوة المالية... إشكاليات تثير اعتراض المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
من اليمن إلى سوريا... مشهد متفجر وجغرافيا تتغير
تقارير نشرة الاخبار
14:12
من اليمن إلى سوريا... مشهد متفجر وجغرافيا تتغير
0
حال الطقس
14:09
المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر
حال الطقس
14:09
المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر
0
أخبار دولية
14:09
المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: القوات لن تنسحب من مواقعها
أخبار دولية
14:09
المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: القوات لن تنسحب من مواقعها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير
تقارير نشرة الاخبار
14:06
الـLBCI تواكب احتفالات رأس السنة من دبي التي تستقبل السنة الجديدة بحفل لبناني كبير
0
أخبار لبنان
14:03
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
أخبار لبنان
14:03
وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يتفقدان إطلاق الدوريات الأمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:08
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
حال الطقس
02:08
منخفض جوي ثالث يبدأ اليوم...
2
أخبار لبنان
09:15
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
09:15
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
3
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أمن وقضاء
00:38
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
4
أمن وقضاء
11:13
توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق
أمن وقضاء
11:13
توقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق
5
أخبار دولية
10:13
بالصور - سيدني تستقبل العام الجديد: عرض للألعاب النارية بوجود أمني مكثف... ودقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
10:13
بالصور - سيدني تستقبل العام الجديد: عرض للألعاب النارية بوجود أمني مكثف... ودقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا هجوم بونداي
6
أمن وقضاء
07:37
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
أمن وقضاء
07:37
في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة
7
أمن وقضاء
07:42
تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه
أمن وقضاء
07:42
تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه
8
أخبار لبنان
06:32
الرئيس عون: الأجواء السائدة توحي بالايجابية... الوضع الأمني بلبنان يعتبر من الأفضل بين دول العالم
أخبار لبنان
06:32
الرئيس عون: الأجواء السائدة توحي بالايجابية... الوضع الأمني بلبنان يعتبر من الأفضل بين دول العالم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More