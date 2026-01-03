الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزارة المالية تنبه المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة

2026-01-03 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة المالية تنبه المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة
5min
وزارة المالية تنبه المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة

أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موّجهة الى المكلفين بالضريبة وإلى أرباب العمل وإلى شركات الأموال، نبّهت فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة.

وجاء في البيان الأول الموجه الى المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة :

"حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:

عدم التسجيل.
كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.
القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.
عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.


وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 20/1/2026.

لذلك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:

الذين تتوافر لديهم شروط التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة غير المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إلى وجوب المبادرة إلى تقديم طلبات التسجيل وتقديم التصاريح الفصلية عن فترات التأخير بالتسجيل.

المسجلين لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025  ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 20/1/2026،

علماً أن مديرية الضريبة على القيمة المضافة سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين عن التسجيل أو عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية".

وفي البيان الثاني :

توجهت في البيان الثاني المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع الذين تنتهي مهلة تقديم تصاريحهم السنوية في 31/1/2026 وفيه:

" حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:

عدم التسجيل.
كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.
عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.
عدم التصريح عن كافة المستخدمين.
إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.
عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.
التستّر على صاحب الحق الإقتصادي.


وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع تنتهي في 31/1/2026.

لذلك، تنبّه وزارة المالية المكلفين:

غير المسجلين لدى الإدارة الضريبية إلى وجوب المبادرة إلى تقديم تصاريح مباشرة العمل وتقديم التصاريح بنتائج أعمالهم عن السنوات 2018 ولغاية 2025 ضمناً.

المسجلين لدى الإدارة الضريبية ولا سيما منهم المكلفين الملزمين بالإنتساب إلى نقابة لممارسة مهنتهم كالأطباء والمهندسين والمحامين وخبراء المحاسبة المجازين إلى وجوب الإلتزام بتقديم تصاريحهم السنوية النموذج "ف1" عن إيراداتهم الفعلية وتسديد الضريبة المتوجبة عليهم ضمن المهلة القانونية التي تنتهي في 31/1/2026، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المتخلّفين عن تقديم التصاريح أو عن تسديد الضريبة, واستدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية."


البيان الثالث:

توجهت فيه الى أرباب العمل وفيه:

" حيث إن عدم قيام أرباب العمل بتسجيل كافة المستخدمين العاملين لديهم وعدم اقتطاع الضريبة المتوجبة على رواتب هؤلاء المستخدمين وعدم التصريح عنها وتسديدها للخزينة يندرج ضمن أحكام التهرب الضريبي المنصوص عليها في البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)،

وحيث إن مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من العام 2025 تنتهي في 15/1/2026،

لذلك، تنبّه وزارة المالية أرباب العمل إلى وجوب إلتزامهم بموجباتهم المشار إليها أعلاه، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة أرباب العمل المتخلّفين، وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية.  "

البيان الرابع:

توجهت فيه إلى شركات الأموال التي مددت مهلة تقديم تصاريحها السنوية عن العامين 2023 و2024 وإلى باقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الذين مددت مهلة تقديم تصاريحهم عن العام 2024  ، وفيه:

" حيث إنه تم بموجب القرار رقم 1063/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العامين 2023 و2024 لشركات الأموال إلى 15/1/2026 ضمناً،

وحيث إنه تم بموجب القرار رقم 1064/1 تاريخ 30/12/2025 تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن العام 2024 لباقي المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي إلى 15/1/2026 ضمنا،

لذلك، تنبّه وزارة المالية المكلفين المشار إليهم أعلاه إلى وجوب إلتزامهم بتقديم تصاريحهم وفقاً لما هو وارد أعلاه، وتسديد الضرائب في حال توجبها، علماً أن الإدارة الضريبية سوف تعمل فور انتهاء تلك المهلة، إلى ملاحقة المكلفين المتخلّفين, وإلى استدراك الضرائب والغرامات المتوجبة عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المالية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

المالية

المكلفين

وأرباب

العمل

وشركات

الأموال

بالمهل

القانونية

لتقديم

التصاريح

وتسديد

الضريبة

الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

"المالية" تُذكّر المكلفين بمهل التصريح وتسديد الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

المالية نبهت متعهدي الحفلات والنشاطات الفنية والمكلفين بالضرائب والرسوم التزام موجباتهم القانونية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

كنعان بعد لجنة المال: نجدد ثوابتنا بعدم المس بالودائع القانونية ونرفض استحداث الضرائب والرسوم لسداد العجز

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-02

الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…

LBCI
اقتصاد
2026-01-02

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
2025-12-31

قرار لوزير المالية بطرق تأدية رسم الطابع المالي

LBCI
خبر عاجل
2025-12-30

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار لبنان
05:03

جنبلاط أبرق الى رئيس الكونفدرالية السويسرية معزيا بضحايا المنتجع

LBCI
أمن وقضاء
03:59

بالجرم المشهود... توقيف شخص يروج المخدّرات في نهر الموت

LBCI
أمن وقضاء
03:53

تعميم أوصاف جثة رجل تعرض لحادث صدم في الزلقا

LBCI
أخبار دولية
03:48

قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية

LBCI
حال الطقس
02:27

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-20

قطر تعتبر الغارات الإسرائيلية على غزة "تصعيدا خطيرا" يهدد وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

الأمن العام: "ليبان بوست" تبدأ باستقبال المعاملات الجديدة ابتداءً من يوم غد

LBCI
خبر عاجل
2025-11-02

نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تضارب التقارير الإسرائيلية بشأن ضربة محتملة على لبنان بانتظار الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اليمن… لا تنسوا ما يجري هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

النفط وراء كلّ ما يجري في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من سيحكم فينزويلا بعد مادورو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مواقف ترامب ومصير مادورو...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ليلة هوليوودية في فنزويلا: مادورو في قبضة الأميركيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:31

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما

LBCI
أخبار دولية
23:29

نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:42

زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد ‏فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة

LBCI
خبر عاجل
05:50

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
خبر عاجل
09:13

ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أنه لم يتم قتل أي شخص خلال عملية اعتقال مادورو وكان الوقت مثاليا للقيام بذلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More