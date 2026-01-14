"الطاقة" تنجح بإجراء مناقصة لـ5 أـشهر للغاز اويل

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة، أنه "في إطار سعي وزير الطاقة والمياه جو الصدي لتأمين الاستقرار في إستيراد المشتقات النفطية وتعزيز الحوكمة الرشيدة، أطلقت الوزارة بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٥ مناقصة طويلة الأمد لفترة 5 أشهر للغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان وذلك وفق دفتر شروط بناء على قانون الشراء العام، علماَ ان الوزارء المتعاقبين سابقاً لم يقدموا على هكذا خطوة منذ سنوات طوال".



ولفتت الوزارة في بيان، الى انه فضّت المناقصة اليوم التي تقدم عليها 4 عارضين حيث فازت شركة 1Energin DMCC بعدما رست عليها المناقصة بقيمة 69.70 دولار للطن المتري / سعر بريميوم.



وأشارت الى ان الكمية موضوع المناقصة 275 الف طن متري زائد او ناقص 5% بناء لطلب مؤسسة الكهرباء. وهي مقسمة لعشر شحنات تصل تباعاً إبتداءً من النصف الثاني من شهر شباط لغاية النصف الثاني من شهر حزيران.



كما أوضحت أنه في المرة السابقة لم يتقدم على هذه المناقصة سوى عارض وحيد فرفض الوزير الصدي السير بها.