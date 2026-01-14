الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
"الطاقة" تنجح بإجراء مناقصة لـ5 أـشهر للغاز اويل
2026-01-14 | 11:29
مشاهدات عالية
شارك
0
min
"الطاقة" تنجح بإجراء مناقصة لـ5 أـشهر للغاز اويل
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة، أنه "في إطار سعي وزير الطاقة والمياه جو الصدي لتأمين الاستقرار في إستيراد المشتقات النفطية وتعزيز الحوكمة الرشيدة، أطلقت الوزارة بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٥ مناقصة طويلة الأمد لفترة 5 أشهر للغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان وذلك وفق دفتر شروط بناء على قانون الشراء العام، علماَ ان الوزارء المتعاقبين سابقاً لم يقدموا على هكذا خطوة منذ سنوات طوال".
ولفتت الوزارة في بيان، الى انه فضّت المناقصة اليوم التي تقدم عليها 4 عارضين حيث فازت شركة 1Energin DMCC بعدما رست عليها المناقصة بقيمة 69.70 دولار للطن المتري / سعر بريميوم.
وأشارت الى ان الكمية موضوع المناقصة 275 الف طن متري زائد او ناقص 5% بناء لطلب مؤسسة الكهرباء. وهي مقسمة لعشر شحنات تصل تباعاً إبتداءً من النصف الثاني من شهر شباط لغاية النصف الثاني من شهر حزيران.
كما أوضحت أنه في المرة السابقة لم يتقدم على هذه المناقصة سوى عارض وحيد فرفض الوزير الصدي السير بها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
بإجراء
مناقصة
أـشهر
للغاز
التالي
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-22
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
أخبار لبنان
2025-12-22
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
0
اقتصاد
2025-12-04
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
اقتصاد
2025-12-04
"الطاقة" أعلنت السير بعارض واحد في مناقصة الغاز أويل بعد استشارة هيئة الشراء العام
0
أخبار لبنان
2025-12-11
"الطاقة": نعمل على مناقصة طويلة الأمد لتلافي تدني مخزون الفيول
أخبار لبنان
2025-12-11
"الطاقة": نعمل على مناقصة طويلة الأمد لتلافي تدني مخزون الفيول
0
أخبار لبنان
2025-12-11
كهرباء لبنان: إجراءات احترازية لحين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة للشهر الحالي
أخبار لبنان
2025-12-11
كهرباء لبنان: إجراءات احترازية لحين توريد شحنة الغاز أويل المخصصة للشهر الحالي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
اقتصاد
02:45
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
اقتصاد
02:45
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
0
اقتصاد
2026-01-13
سلسلة لقاءات لوزير المالية... نقيب المهندسين في بيروت: قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية
اقتصاد
2026-01-13
سلسلة لقاءات لوزير المالية... نقيب المهندسين في بيروت: قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية
0
اقتصاد
2026-01-13
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
2026-01-13
ارتفاع في أسعار المحروقات…
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
15:17
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": قانون الفجوة المالية تحول إلى لجنة المال وهو بمساره الصحيح وهو ليس مثاليا بشهادة الجميع
آخر الأخبار
15:10
بوليتيكو: إغلاق السفارة البريطانية في طهران موقتا
آخر الأخبار
15:09
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": احتواء السلاح من ضمن اجراءات حصر السلاح وعلى حزب الله ان يفهم أن بناء الدولة وتسليم السلاح ليس تراجعا ولا ضعفا
آخر الأخبار
15:06
ترامب: تم إبلاغي بأن عمليات القتل في إيران توقفت وتم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات وأن السلطات لن تعدم أحدا
أخبار دولية
15:01
وزير دنماركي: "من الواضح" أن دونالد ترامب "لديه رغبة في غزو غرينلاند"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 14-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:03
مقدمة النشرة المسائية 14-1-2026
0
خبر عاجل
2026-01-13
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
2026-01-13
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
0
أخبار دولية
2026-01-11
بدء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في بورما بإشراف المجلس العسكري
أخبار دولية
2026-01-11
بدء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في بورما بإشراف المجلس العسكري
0
خبر عاجل
2026-01-13
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
2026-01-13
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
4
حال الطقس
01:50
يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس
حال الطقس
01:50
يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس
5
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
6
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
خبر عاجل
02:15
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
7
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
8
اسرار
23:47
أسرار الصحف 14-01-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 14-01-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More