اقتصاد

وزير الاقتصاد: نُقدّر بيان نقابات الأفران والحُكم يبقى للمواطن

2026-01-28 | 06:33
وزير الاقتصاد: نُقدّر بيان نقابات الأفران والحُكم يبقى للمواطن

أكّد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط أنّ "ضمان القمح ورغيف الخبز أولوية لا نقاش فيها. ومن هذا المنطلق، أعددنا الاستراتيجية الوطنية لإنشاء إهراءات جديدة للحبوب في بيروت وطرابلس والبقاع، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً".

وقال الوزير البساط: "نُقدّر بيان نقابات الأفران، ونؤكد أن التعاون المسؤول بين الدولة والقطاعات الإنتاجية هو الطريق الوحيد لحماية الأمن الغذائي وضمان حق المواطن برغيف كريم. إن ثقة أي قطاع هي نتيجة سياسات واضحة وشفافة، والحكم الحقيقي يبقى للمواطن، ومدى قدرته على تأمين حاجاته الأساسية بكرامة".

وجاء تصريح الوزير البساط تعليقاً على البيان الصادر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات الأفران والمخابز برئاسة النقيب ناصر سرور، الذي أشاد بالجهود التي بذلها وزير الاقتصاد، وبالمخطط المتكامل الذي قدّمه إلى مجلس الوزراء لإعادة بناء إهراءات القمح في مرفأ بيروت التي دُمّرت في انفجار الرابع من آب، إضافة إلى إنشاء إهراءات في طرابلس ومخازن للقمح في منطقة البقاع، بالشراكة مع المطاحن.

واعتبر الاتحاد في بيانه أنّ" المشروع يؤمّن مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعزّز الأمنين الغذائي والاقتصادي"، مثنياً على إقرار الحكومة مسودة المشروع التي أعدّتها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي "تشكّل خطوة أساسية على طريق التنفيذ العملي بعد سنوات من المتابعة".

كما شكر الاتحاد الوزير البساط على جهوده الاستباقية، مؤكداً" استعداده للتعاون الكامل من أجل إنجاز هذا المشروع الوطني الحيوي في أقرب وقت ممكن".
 
 
