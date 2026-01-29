الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية

2026-01-29 | 06:36
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية
2min
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية

كشف أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة، ماجد عيد، أنّ أسعار اللحوم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مصادرها الأساسية، ولا سيّما اللحوم الأوروبية، إضافةً إلى عوامل مستجدّة من شأنها أن تدفع الأسعار الى الإرتفاع في السوق المحلية.

وأشار عيد، في بيان اليوم، إلى أنّ "أسعار اللحوم في أوروبا ارتفعت منذ عام 2022 وحتى اليوم بنحو ثلاثة أضعاف، في حين أنّ أسعار اللحوم في لبنان لم تشهد الارتفاع نفسه بعد، إذ لا يزال سعر اللحم في السوق اللبنانية أقل من الضعف مقارنة بعام 2022"، لافتًا إلى أنّ هوامش الأرباح التي كان يحققها التاجر أو المستورد في السابق قد تراجعت بشكل كبير.

وأوضح أنّ "سعر اللحم الأوروبي الطازج (باب أول) يتراوح اليوم في لبنان بين 17 و18 دولارًا، في حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي من الأبقار الحيّة المذبوحة محليًا بين 12 و13 دولارًا"، كاشفًا في الوقت نفسه عن تسجيل ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البرازيلية في بلد المنشأ، ما يشكّل عاملًا إضافيًا ضاغطًا على السوق اللبنانية ويدفع باتجاه زيادة الأسعار.

وذكر عيد أنّ ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يُعدّ من العوامل المؤثرة أيضًا، ولا سيّما أنّ سعر صرف اليورو بلغ حاليًا نحو 1.19 دولارا، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وكبير على كلفة استيراد اللحوم وأسعارها في السوق المحلية.

ولفت إلى عامل إضافي يتمثّل في ارتفاع كلفة النقل البحري، المرتبط بدوره بحركة السوق العالمية وقانون العرض والطلب، في ظل الطلب المرتفع على خدمات الشحن، ما يؤدي إلى تسجيل أسعار مرتفعة جدًا في هذا القطاع، وينعكس بدوره على أسعار اللحوم.


 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

أسعار

اللحوم

LBCI التالي
سلسلة قرارات لوزير المالية
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

نقابة القصابين وتجار المواشي: استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-25

نقابة الدواجن متضامنة مع "هوا تشيكن": نطمئن اللبنانيين تأمين حاجة السوق

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية: ارتفاع اسعار المواد الغذائية هو ضمن نطاق مقبول بين 3 و 5% لأسباب عالمية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

وزير الزراعة استقبل ممثلي مستوردي الأعلاف: خطة مشتركة لخفض الأسعار ودعم قطاع تربية المواشي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
09:39

جابر أصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025

LBCI
اقتصاد
06:59

سلسلة قرارات لوزير المالية

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
اقتصاد
01:42

بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
10:35

وزير المال ياسين جابر: وزارة المالية باشرت بالاستغناء عن المباني المشغولة من قبلها الى مبان أخرى تملكها الوزارة

LBCI
آخر الأخبار
10:32

وزير المالية ياسين جابر: خلال زيارتي ووزير النفط إلى العراق بحثنا في تشغيل أنبوب النفط الذي يمتد من العراق إلى طرابلس والعراقيون مهتمون مثلنا وأكثر لأن هذا الأنبوب يمنحهم ميزة تفاضلية لنقل النفط إلى المشرق المتوسط مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
10:31

وزير المال ياسين جابر: الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز

LBCI
عالم الطبخ
10:30

الـ"Blanc de Poulet" مع الأرز... طبق مميز على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:17

وزير المال ياسين جابر: الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة والحكومة بذلت جهودا اثمرت قروضا طويلة الامد ومنها 250 مليون دولار لاعادة الاعمار وأخرى خصصت لمشاريع المياه ودعم الزراعة وغيرها بالاضافة الى بعض الهبات من بعض المانحين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-26

الرئيس عون استقبل بحضور وزير الاقتصاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي: ندعو إلى تطوير المعرض إذ ان إنماء الشمال يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في البلاد وطرابلس في قلبي وقد كانت وستبقى مساحة تلاقٍ وصورة مشرقة عن لبنان المنفتح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-04

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

LBCI
عالم الطبخ
2025-12-05

الكانيلوني مع اللحمة بالصلصة الحمراء والبيشاميل... وصفة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

سعيد: هناك قرار بعزل حزب الله انتخابيا... ونقلنا 19000 ناخب من الخارج في انتخابات 2009

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:00

احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

الكثير من السياسة والقليل من الكلام التقني في المال والموازنة... هذه تفاصيل الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
06:11

سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
00:29

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:28

مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا

LBCI
حال الطقس
01:31

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
أمن وقضاء
10:44

عمليات دهم للجيش... وضبط معملَين لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
02:23

هبة أردنية الى الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:01

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
أخبار دولية
02:09

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025

LBCI
أخبار لبنان
03:00

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More