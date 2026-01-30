الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون خمسة آلاف دولار للأونصة اليوم، وسط تكهنات بأن الرئيس المقبل المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيكون أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية.لكن المعدن الأصفر لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1999 بسبب الطلب على الملاذ الآمن، بحسب ما ذكرت "رويترز".كما تراجعت الفضة بأكثر من 17 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 95.79 دولارا للأوقية.