اقتصاد

ارتفاع في أسعار المحروقات

2026-02-03 | 02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات

 ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10 آلاف ليرة والبنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 22 ألف ليرة والغاز 11 ألف ليرة.
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

البنزين 95 أوكتان: 1,391,000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1,431,000 ليرة لبنانية
المازوت: 1,314,000 ليرة لبنانية
الغاز: 1,240,000 ليرة لبنانية
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

أسعار

المحروقات

