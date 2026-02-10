الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2026-02-10 | 02:37
مشاهدات عالية
شارك
0
min
ارتفاع في أسعار المحروقات...
ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية والمازوت 8000 ليرة لبنانية والغاز 131000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1410.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1453.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1345.000 ليرة لبنانية
الغاز: 1371.000 ليرة لبنانية
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
أسعار
المحروقات...
زيارة وفد صندوق النقد لها شقان... وهذا ما قالته أوساط وزارة المالية لـ"الأنباء" الكويتية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-02-03
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-02-03
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
اقتصاد
2026-01-30
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-01-30
ارتفاع في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2026-01-27
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
2026-01-27
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
اقتصاد
2026-01-20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-01-20
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2026-02-09
زيارة وفد صندوق النقد لها شقان... وهذا ما قالته أوساط وزارة المالية لـ"الأنباء" الكويتية
صحف اليوم
2026-02-09
زيارة وفد صندوق النقد لها شقان... وهذا ما قالته أوساط وزارة المالية لـ"الأنباء" الكويتية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-08
هكذا يرافق شارك تانك روّاد الأعمال في رحلة النجاح
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-08
هكذا يرافق شارك تانك روّاد الأعمال في رحلة النجاح
0
اقتصاد
2026-02-06
قرار للمالية بتمديد مهل بتقديم التصريح السنوي
اقتصاد
2026-02-06
قرار للمالية بتمديد مهل بتقديم التصريح السنوي
0
اقتصاد
2026-02-06
سعيد من بعبدا: مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها
اقتصاد
2026-02-06
سعيد من بعبدا: مصرف لبنان ملتزم بسياسة الحكومة والتنسيق الكامل معها
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
07:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
07:38
اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة
أخبار لبنان
07:26
"سيدة الجبل": استعادة القرار الوطني يشكل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان
أخبار لبنان
07:20
رئيس الجمهورية للخرافي: تطورات إيجابية في الاقتصاد والاستثمار بعد إقرار قوانين الإصلاح المالي
أخبار لبنان
07:04
محاضر ضبط بحق مخالفين في كفررمان وحاروف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:00
الرئيس عون: حقوق العاملين في القطاع الخلوي محفوظة في أي صيغة لمستقبله
أخبار لبنان
06:00
الرئيس عون: حقوق العاملين في القطاع الخلوي محفوظة في أي صيغة لمستقبله
0
أمن وقضاء
07:02
عملة مزيفة ونصب واحتيال بمئات آلاف الدولارات… وأمن الدولة يوقف المتورّط
أمن وقضاء
07:02
عملة مزيفة ونصب واحتيال بمئات آلاف الدولارات… وأمن الدولة يوقف المتورّط
0
أخبار لبنان
07:04
محاضر ضبط بحق مخالفين في كفررمان وحاروف
أخبار لبنان
07:04
محاضر ضبط بحق مخالفين في كفررمان وحاروف
0
أخبار لبنان
07:20
رئيس الجمهورية للخرافي: تطورات إيجابية في الاقتصاد والاستثمار بعد إقرار قوانين الإصلاح المالي
أخبار لبنان
07:20
رئيس الجمهورية للخرافي: تطورات إيجابية في الاقتصاد والاستثمار بعد إقرار قوانين الإصلاح المالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
04:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
أخبار لبنان
04:19
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
تقارير نشرة الاخبار
13:38
طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:34
مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
تقارير نشرة الاخبار
13:29
في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مار مارون بين البروتوكول والرموز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
14:23
القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة
3
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
أمن وقضاء
11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
4
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
5
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
أخبار لبنان
10:20
حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت
6
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
05:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
7
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:33
وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية
8
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
خبر عاجل
09:53
قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More