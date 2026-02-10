الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه

2026-02-10 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه
0min
وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بوفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حيث جرى البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

كما تناول البحث الإصلاحات الهيكلية، والتأكيد على تصميم لبنان على التوصل إلى اتفاق حول برنامج مع الصندوق، بما يتوافق مع سياسات الحكومة اللبنانية، وبما يراعي توازناً مدروساً مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، ويحفظ الاستقرارين المالي والنقدي. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

عامر البساط

لبنان

صندوق النقد الدولي

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

الحجار التقى نظيره الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار دولية
2025-12-21

الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

الوزير حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وترأس الاجتماع الدوري للجنة مكافحة عمل الأطفال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
اقتصاد
2026-02-10

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
2026-02-09

زيارة وفد صندوق النقد لها شقان... وهذا ما قالته أوساط وزارة المالية لـ"الأنباء" الكويتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-08

هكذا يرافق شارك تانك روّاد الأعمال في رحلة النجاح

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
08:14

عباس يطالب واشنطن بموقف "حازم" من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
آخر الأخبار
07:36

رئيس بلدية طربلس للـLBCI: أخلينا 83 عائلة وستحصل على بدل ايواء لمدة سنة وهناك ايجارات في طرابلس وضواحيها وخارجها ويمكن للاهالي الاخلاء

LBCI
آخر الأخبار
07:33

رئيس بلدية طربلس: القرارات والخطة التي وضعت مهمة جدا لمعالجة موضوع الابنية المهددة وهناك دور كبير لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني وانشأنا صندوقا لدعم المبادرة الني اطلقناها وندعو لمساعدة طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
07:16

الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-12-03

انتهاء اجتماع الميكانيزم الذي شارك فيه للمرة الأولى مدنيان من الجانبين اللبنانيّ والإسرائيليّ

LBCI
صحف اليوم
00:47

خشية من تصعيد عسكري إسرائيلي مبرمج (الجمهورية)

LBCI
منوعات
2026-02-03

"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)

LBCI
صحف اليوم
2026-01-16

إسرائيل تسابق الجيش اللبناني بقصف مواقع مستهدفة بالإنذارات قبل تفتيشها (الشرق الأوسط)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More