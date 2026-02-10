وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بوفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، حيث جرى البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.



كما تناول البحث الإصلاحات الهيكلية، والتأكيد على تصميم لبنان على التوصل إلى اتفاق حول برنامج مع الصندوق، بما يتوافق مع سياسات الحكومة اللبنانية، وبما يراعي توازناً مدروساً مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، ويحفظ الاستقرارين المالي والنقدي.