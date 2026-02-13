الأخبار
اقتصاد

وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة "سوا بالصيام" لتخفيض أسعار مواد غذائية أساسية... البساط: حماية المستهلك في مواسم الصوم أولويّة قصوى

2026-02-13 | 08:31
وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة &quot;سوا بالصيام&quot; لتخفيض أسعار مواد غذائية أساسية... البساط: حماية المستهلك في مواسم الصوم أولويّة قصوى
2min
وزارة الاقتصاد أطلقت مبادرة "سوا بالصيام" لتخفيض أسعار مواد غذائية أساسية... البساط: حماية المستهلك في مواسم الصوم أولويّة قصوى

أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق مبادرة "سوا بالصيام"، بالتعاون مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية والنقابات الغذائية، الهادفة إلى تخفيض أسعار 21 سلعة من المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، في السوبرماركت الـ27 الأكبر في لبنان وفي أكثر من 180 نقطة بيع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين في مواسم الصيام. 

وقال وزير الاقتصاد: "في مواسم الصيام، تتجدّد معاني التضامن والتكافل التي يقوم عليها مجتمعنا. نُدرك في الوزارة التحديات التي يواجهها المواطن، ونعلم أن مسؤوليّتنا تقتضي أن نكون إلى جانبه. مكافحة الغلاء وتحسين الوضع المعيشي أولويّة لدينا، عبر خطوات عملية مثل تكثيف زيارات المراقبين في مصلحة حماية المستهلك، وتفعيل قانون المنافسة، وتسهيل إجراءات الاستيراد لتخفيض الكلفة".

إلى جانب هذه الإجراءات، أعلن البساط: "نُطلق اليوم مبادرة جديدة هي مبادرة "سوا بالصيام"، بهدف تخفيض أسعار سلّة من 21 سلعة غذائية أساسية من الأكثر استهلاكاً، مثل الزيوت والسكر والحبوب وغيرها، بحسم يبدأ من 15 بالمئة ويرتفع، ويشارك فيها نحو 27 سوبرماركت على الأراضي اللبنانية تحت مظلّة نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان".

وإذ ثمّن البساط تجاوب النقابات وتعاونها كنموذج إيجابي للشراكة حين تتوحّد الجهود بين القطاعين العام والخاص في موضوع الغلاء المعيشي، أكّد أن "الوزارة سوف تواكب تنفيذ المبادرة بمتابعة ميدانية منتظمة".

وختم الوزير البساط: "في هذه الأيام المباركة، نعمل لترجمة قيم التضامن إلى أفعال وتعزيز الاستقرار المعيشي وصون كرامة المواطن. صوم مقبول للإخوة المسيحيين ورمضان كريم للإخوة المسلمين، وكلّ عام والجميع بخير".
 
 
