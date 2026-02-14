الأخبار
اقتصاد
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة
2026-02-14 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
0
min
ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في 13 شباط 2026 التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية إلى "CCC+" من "CCC"، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند "C"، ومنح نظرة مستقبلية مستقرة. في المقابل، أبقت الوكالة التصنيفات بالعملة الأجنبية عند مستوى "SD/SD" (تخلف انتقائي عن السداد).
ويعكس رفع التصنيف تحسّن قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها بالعملة المحلية، مدعوماً بتسجيل فوائض مالية لثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات المصرفية والمالية المطلوبة للتوصل إلى برنامج تمويلي محتمل مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ إصلاحات أساسية في القطاع المصرفي والمالية العامة، إلا أن وتيرة التقدم قد تبقى محدودة في ظل التعقيدات السياسية الداخلية واقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيار 2026.
كما لفتت إلى أنه رغم ضيق الحيّز المالي، واصلت الحكومة الانتظام في سداد التزاماتها التجارية بالعملة المحلية، وقامت خلال عام 2025 بتسديد كامل متأخرات الفوائد المستحقة لمصرف لبنان.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
