اقتصاد

جابر استقبل حاكم مصرف لبنان وكنعان... هذا ما تم بحثه

2026-02-19 | 10:07
استقبل وزير المالية ياسين جابر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحثا معاً في التوصيات التي خرج بها وفد صندوق النقد الدولي بعد النقاشات التي اجراها الوفد في خلال زيارته الاسبوع الماضي الى لبنان، كما بحثا في مواضيع مالية ونقدية.

واستقبل جابر أيضاً رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان وكان نقاش في مشاريع القوانين المحالة الى المجلس النيابي وابرزها مشروع قانون الفجوة المالية، والتعديلات على قانون اعادة تنظيم المصارف والتي ستكون من ضمن جدول اعمال اجتماع اللجنة الاسبوع المقبل. والتقى النائب علي فياض بحث معه في المواضيع المرتبطة بتمويل اعادة الاعمار.

وكان الوزير جابر، ترأس في وقت سابق اجتماعاً للادارة الجمركية ضم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد مصباح خليل والعضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل ومدير عام الجمارك غراسيا القزي، والمستشارين كلودين كركي وعباس طاهر، بمشاركة ممثلين عن شركة Webb Fontaine تألف من رامي وهبه وسليم بلعه، خصص لبحث إمكانيات التعاون في مجال رقمنة الإدارة الجمركية وتحديث أنظمتها.

وخلال الاجتماع، عرضت الشركة حلولها المتخصصة في أنظمة إدارة الجمارك والنافذة الواحدة، بما يشمل إدارة البيانات، وإدارة المخاطر المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، ورقمنة الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسريع زمن التخليص.

واكد الوزير جابر أن هذا الاجتماع يأتي من ضمن الجهود الرامية إلى تطوير العمل الجمركي، بالتوازي مع خطة تعزيز البنية الرقابية، بما فيها وضع أجهزة السكانر في المرافئ والمعابر، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل، وتسهيل حركة التجارة وفق أفضل المعايير الدولية.
 
 
 

 
 
