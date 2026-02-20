الأخبار
اقتصاد

جدول جديد لأسعار المحروقات...

2026-02-20 | 02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0min
جدول جديد لأسعار المحروقات...

ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 8000 ليرة لبنانية والمازوت 4000 ليرة لبنانية.

البنزين 95 أوكتان: 1793.000 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 1836.000 ليرة لبنانية

المازوت: 1380.000 ليرة لبنانية

الغاز: 1384.000 ليرة لبنانية
 
 
LBCI
أخبار لبنان
03:40

مذكرة تعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وجامعة الروح القدس-الكسليك

LBCI
آخر الأخبار
03:39

الوكالة الوطنية للإعلام: رشقات رشاشة على أطراف يارون ومروحين وشيحين وغارة على منشآت للصخور عند أطراف مركبا فجرا

LBCI
آخر الأخبار
03:39

جهاز الأمن الأوكراني: إحباط مخطط روسي لتنفيذ عمليات اغتيال داخل أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
03:22

سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه

LBCI
أمن وقضاء
03:20

قوى الأمن: توقيف موظف أمن سرق مسدّسًا من سيّارة مركونة في موقف في جلّ الدّيب

