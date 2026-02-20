الأخبار
اقتصاد

وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك

2026-02-20 | 06:05
وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
0min
وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك

اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار المتابعة اليومية لواقع الأسواق، من خلال الكشوف الدورية التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية.

ولفتت في بيان الى انه في ضوء الإجراءات الحكومية الأخيرة، تشدد الوزارة على تكثيف حملات التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة، ولن تتهاون في ضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لما تشكله من إساءة للمستهلك ومساس باستقرار السوق. وتؤكد الوزارة أن أي استغلال أو تجاوزات سعرية هو أمر غير مقبول وسيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها  وزير الاقتصاد والتجارة مع نقابتي السوبرماركت والأفران، وتم تأكيد التزام المعنيين عدم رفع الأسعار وتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة.

وذكرت الوزارة بمبادرة "سوا بالصيام"، التي التزمت في إطارها 27 سلسلة سوبرماركت تقديم حسومات لا تقل عن 15% على 21 سلعة أساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وستستأنف الوزارة تباعاً نشر التقارير الدورية الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، تعزيزاً للشفافية وإطلاعاً للرأي العام.
 
 
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
Learn More