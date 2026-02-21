الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لكلّ زمان دولة ورجال: حكمة أبو زيد يتذكّر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
وزير الزراعة يُشكّل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية برئاسة لويس لحود
2026-02-21 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
0
min
وزير الزراعة يُشكّل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية برئاسة لويس لحود
أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارًا قضى بتشكيل لجنة قطاعية تُعنى بتنظيم ومتابعة قطاع المنتجات الغذائية اللبنانية التقليدية، برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وذلك في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني، وصون التراث الغذائي اللبناني، ودعم تنافسية هذا القطاع الحيوي في الأسواق المحلية والخارجية.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات وإدارات رسمية، وجامعات، ونقابات، وهيئات اقتصادية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بصفة مراقب، بما يؤمّن مقاربة تشاركية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتتولى اللجنة اقتراح التشريعات والتنظيمات اللازمة، ووضع آلية لمسح المنتجات التقليدية وتحديد المؤشرات الجغرافية وتسمية المنشأ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع المحلية، إضافة إلى إعداد خطة لدعم الصناعات الزراعية التقليدية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.
وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لحماية الهوية الغذائية اللبنانية ورفع تنافسية المنتجات التقليدية في الأسواق المحلية والخارجية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
نزار هاني
وزارة الزراعة
لجنة قطاعية
المنتجات الغذائية التقليدية
لويس لحود
وزير الاقتصاد في جولة ميدانية لتشديد الرقابة وضبط الأسعار: كثفنا خلال الساعات الـ72 الماضية الدوريات ولن نتهاون مع أي مخالفة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-26
المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود للـLBCI: النبيذ اللبناني تم تصديره إلى بلدان منتجة للنبيذ وتم تصنيف زحلة كواحدة من بين 10 مدن عالمية للكرمة والنبيذ
آخر الأخبار
2025-12-26
المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود للـLBCI: النبيذ اللبناني تم تصديره إلى بلدان منتجة للنبيذ وتم تصنيف زحلة كواحدة من بين 10 مدن عالمية للكرمة والنبيذ
0
أخبار لبنان
2025-12-07
وزارة الزراعة تشكل لجنة طوارىء بعد تسجيل حالات حمى قلاعية في مزارع للمواشي
أخبار لبنان
2025-12-07
وزارة الزراعة تشكل لجنة طوارىء بعد تسجيل حالات حمى قلاعية في مزارع للمواشي
0
أخبار لبنان
2025-12-16
وزير الزراعة يعلن عن خطة عشرية للنهوض بالزراعة في لبنان
أخبار لبنان
2025-12-16
وزير الزراعة يعلن عن خطة عشرية للنهوض بالزراعة في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-12-12
وزير الخارجية للجزيرة: اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل
آخر الأخبار
2025-12-12
وزير الخارجية للجزيرة: اجتماعات لجنة الميكانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:43
وزير الاقتصاد في جولة ميدانية لتشديد الرقابة وضبط الأسعار: كثفنا خلال الساعات الـ72 الماضية الدوريات ولن نتهاون مع أي مخالفة
اقتصاد
12:43
وزير الاقتصاد في جولة ميدانية لتشديد الرقابة وضبط الأسعار: كثفنا خلال الساعات الـ72 الماضية الدوريات ولن نتهاون مع أي مخالفة
0
اقتصاد
2026-02-20
وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
اقتصاد
2026-02-20
وزارة الاقتصاد: لا تهاون في ضبط الأسعار وحماية المستهلك
0
اقتصاد
2026-02-20
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
2026-02-20
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
0
اقتصاد
2026-02-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-02-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار لبنان
08:08
باسيل يوقّع مذكرة ربط نزاع مع الخارجية دفاعًا عن حق المنتشرين في الاقتراع والترشّح
أخبار لبنان
08:06
عون هنأ طائفة الروم الكاثوليك والرهبانية المخلصية بموافقة البابا على تطويب الاب بشارة ابو مراد: محطة مضيئة
أمن وقضاء
07:44
قوى الأمن: توقيف مطلوب متورّط بسرقة منازل ومحال في جبل لبنان والاعتداء على قاصر
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-05
ترامب: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود
آخر الأخبار
2026-02-05
ترامب: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-14
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-14
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
0
خبر عاجل
11:36
سلام: اتخذنا قرارًا بألّا نقوم بأي إنفاق من دون تأمين مصادر التمويل كي لا تقع الدولة مجددًا في دوامة العجز والدين ونعود إلى طبع الليرة ونضرب سعر الصرف من جديد
خبر عاجل
11:36
سلام: اتخذنا قرارًا بألّا نقوم بأي إنفاق من دون تأمين مصادر التمويل كي لا تقع الدولة مجددًا في دوامة العجز والدين ونعود إلى طبع الليرة ونضرب سعر الصرف من جديد
0
آخر الأخبار
2025-09-26
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
آخر الأخبار
2025-09-26
رئيس بلدية جونية فيصل افرام للـLBCI عن إقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد: أعطينا مهلة 3 أسابيع ومددناها لحوالى أسبوع ونصف وتم الإقفال في يوم محدد بعد الإنذار الثاني والجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
0
أخبار لبنان
06:40
حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي
أخبار لبنان
06:40
حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي
0
أخبار لبنان
06:34
جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"
أخبار لبنان
06:34
جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"
0
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
أخبار دولية
00:47
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
0
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
2
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
3
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
4
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
5
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
6
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
7
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
8
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More