اقتصاد

وزير الزراعة يُشكّل لجنة قطاعية للنهوض بالمنتجات الغذائية التقليدية برئاسة لويس لحود

2026-02-21 | 04:25
أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارًا قضى بتشكيل لجنة قطاعية تُعنى بتنظيم ومتابعة قطاع المنتجات الغذائية اللبنانية التقليدية، برئاسة المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وذلك في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني، وصون التراث الغذائي اللبناني، ودعم تنافسية هذا القطاع الحيوي في الأسواق المحلية والخارجية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات وإدارات رسمية، وجامعات، ونقابات، وهيئات اقتصادية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بصفة مراقب، بما يؤمّن مقاربة تشاركية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتتولى اللجنة اقتراح التشريعات والتنظيمات اللازمة، ووضع آلية لمسح المنتجات التقليدية وتحديد المؤشرات الجغرافية وتسمية المنشأ، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للسلع المحلية، إضافة إلى إعداد خطة لدعم الصناعات الزراعية التقليدية وتعزيز صمود المجتمعات الريفية.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية لحماية الهوية الغذائية اللبنانية ورفع تنافسية المنتجات التقليدية في الأسواق المحلية والخارجية.
 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

نزار هاني

وزارة الزراعة

لجنة قطاعية

المنتجات الغذائية التقليدية

لويس لحود

