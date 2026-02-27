الأخبار
اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

2026-02-27 | 02:07
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
0min
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 16000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 16000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1815,000 ليرة لبنانية.

البنزين 98 أوكتان: 1858,000 ليرة لبنانية.

المازوت: 1398,000 ليرة لبنانية.
 
الغاز: 1401.000 ليرة لبنانية.

 
 
أخبار لبنان

اقتصاد

أسعار

المحروقات

