اقتصاد
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في الغاز والخضار والسلع الغذائية
2026-03-10 | 11:57
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في الغاز والخضار والسلع الغذائية
نفّذت الفرق الرقابية في مديرية حماية المستهلك عشرات الجولات الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط، وأسفرت، بحسب بيان للوزارة، عن "تنظيم عدد من محاضر الضبط بحق مخالفين شملت احتكار قوارير الغاز، مخالفة السعر الرسمي للغاز والمولدات، تلاعب بالأسعار في أسواق الخضار، عدم إعلان أسعار، إضافة إلى غش في أوزان السلع الغذائية والخضار.
في البقاع وبيروت، نُفّذت جولات رقابية بالتعاون مع جهاز أمن الدولة ووزارة الزراعة، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بسبب تخطي نسب الأرباح المسموح بها ونقص في الأوزان.وفي الشمال، شملت الجولات سوق الخضار المركزي في طرابلس حيث تم تنظيم محضري ضبط بحق تاجري جملة.
كما تمّت إحالة 30 محضر ضبط إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد وزير الاقتصاد أن "الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة على الأسواق واضعةً كامل إمكانياتها لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار أو غش في الأوزان، حفاظاً على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق".
