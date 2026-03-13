البستاني: إلغاء ضريبة الـ300 الف ليرة على البنزين يساعد في الحدّ من تضخّم الأسعار في هذه الأوقات العصيبة

في ظلّ التدمير الممنهج الذي يضرب كلّ زاوية من لبناننا الحبيب، لا يمكننا إلّا أن نكون إلى جانب كلّ لبناني ترك بيته وقريته ودُمّر منزله.
فلتكن أولويتنا جميعًا العمل الحثيث من أجل موقف وطني إنساني يحفظ حياة اللبنانيين حتّى نهاية هذه الحرب الآثمة. وعليه، أدعو الحكومة إلى إلغاء فوري…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) March 13, 2026
