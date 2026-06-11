شقير: شكراً لولي العهد السعودي… قرار تاريخي يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان

شكراً من القلب لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قراره استئناف استيراد الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استجابةً لطلب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
إنه قرار تاريخي بالغ الأهمية، يجسّد مجدداً وقوف…
— Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) June 10, 2026
شكراً من القلب لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قراره استئناف استيراد الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استجابةً لطلب فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
إنه قرار تاريخي بالغ الأهمية، يجسّد مجدداً وقوف…