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اقتصاد

شقير: شكراً لولي العهد السعودي… قرار تاريخي يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان

2026-06-11 | 03:03
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شقير: شكراً لولي العهد السعودي… قرار تاريخي يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان
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شقير: شكراً لولي العهد السعودي… قرار تاريخي يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان

كتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة إكس: "شكراً من القلب لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قراره استئناف استيراد الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، استجابةً لطلب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام".

واعتبر أنه قرار تاريخي بالغ الأهمية، يجسّد مجدداً وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه، ودعمها الثابت للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرا الى أنه يأتي في مرحلة مفصلية يحتاج فيها لبنان إلى كل دعم ومساندة لتعزيز صموده وإنعاش اقتصاده وفتح آفاق جديدة أمام قطاعاته الإنتاجية.

وقال: "مرة جديدة، شكراً للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، على هذه المبادرة الكريمة التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والمملكة، وتجسّد حرصها الدائم على دعم لبنان ومساندة شعبه في مختلف الظروف".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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