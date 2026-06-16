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انخفاض سعر برميل خام برنت

2026-06-16 | 09:46
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انخفاض سعر برميل خام برنت
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انخفاض سعر برميل خام برنت

تراجع سعر برميل نفط برنت إلى ما دون 80 دولارًا للمرة الأولى منذ مطلع آذار، على خلفية إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارًا من الجمعة.

     

وانخفض سعر برميل نفط برنت بحر الشمال المستحق التسليم في آب، بنسبة 3,72% ليبلغ 80,08 دولارًا قرابة الساعة 12,25 ت غ، مواصلًا بذلك تراجعه منذ الإعلان عن اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط واستئناف حركة الملاحة عبر الممر البحريّ الاستراتيجيّ.

     

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4,5% ليصل إلى 77,16 دولارًا للبرميل.

 
 
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