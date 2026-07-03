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انخفاض بأسعار المحروقات...

2026-07-03 | 02:08
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انخفاض بأسعار المحروقات...
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انخفاض بأسعار المحروقات...

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية وسعر المازوت 40000 ليرة لبنانية. أما سعر الغاز فبقي مستقراً.
 
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 2220.000 ليرة لبنانية.

- البنزين 98 أوكتان: 2238.000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1795.000 ليرة لبنانية.

- الغاز: 1127.000 ليرة لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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