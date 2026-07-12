الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
وزارتا الزراعة والصناعة تطلقان الحملة الوطنية المشتركة: "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"
2026-07-12 | 03:21
مشاهدات عالية
شارك
4
min
وزارتا الزراعة والصناعة تطلقان الحملة الوطنية المشتركة: "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"
أطلقت وزارتا الزراعة والصناعة الحملة الوطنية المشتركة تحت شعار: "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"، في خطوة تُجسّد تكامل الجهود الحكومية لحماية قطاع الألبان اللبناني وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار خطة عمل شاملة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، ودعم مربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الصناعات الغذائية التي تعتمد على الحليب الطبيعي.
وبحسب بيان، تأتي هذه الحملة تتويجاً لمسار متكامل من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارتان، ويشمل تكثيف الرقابة على معامل تصنيع الألبان والأجبان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة بالمواصفات والمعايير الوطنية، وصولاً إلى إقفال المعامل المخالفة لدى الاقتضاء، بالتوازي مع دعم المعامل الملتزمة وتشجيعها على شراء الحليب الطبيعي المنتج محلياً، بما يسهم في تأمين سوق مستدامة للمزارعين ومربي الأبقار والأغنام والماعز، وتعزيز استقرار سلسلة القيمة الزراعية والغذائية في لبنان.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي المستهلك وتشجيعه على قراءة المكونات المدونة على عبوات الأجبان وسائر منتجات الألبان قبل الشراء، وتمكينه من التمييز بين المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي، وتلك التي تعتمد كلياً أو جزئياً على بدائل الحليب أو الزيوت النباتية، بما يتيح له اتخاذ قرار شراء واعٍ يحافظ على صحته، ويدعم المنتج اللبناني الحقيقي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
هاني
وأكد وزير الزراعة نزار هاني أن هذه الحملة "تشكل محطة أساسية ضمن رؤية الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وتعكس التزام الدولة بحماية المزارعين والمستهلكين في آنٍ معاً"، مشيراً إلى أن "دعم المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي لا يقتصر على الجانب الغذائي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية، إذ يسهم في حماية آلاف الأسر اللبنانية التي تعتمد على تربية المواشي وإنتاج الحليب وتصنيعه كمصدر رئيسي للدخل".
وقال: "إن اختيار المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي هو أكثر من مجرد قرار استهلاكي؛ إنه مساهمة مباشرة في دعم المزارع اللبناني، وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، والحفاظ على جودة منتجاتنا الغذائية وهويتها الأصيلة. فكل عبوة تُصنع من الحليب الطبيعي تعني دعماً للإنتاج الوطني، وفرصة عمل إضافية، وقيمة مضافة للاقتصاد اللبناني. ومن هنا ندعو جميع المستهلكين إلى قراءة المكونات قبل الشراء، لأن القرار الواعي يبدأ من الملصق، وينتهي بدعم المنتج اللبناني الحقيقي".
وأشار الى أن وزارة الزراعة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والأجهزة الرقابية المختصة، تنفيذ خطة الرقابة على معامل الإنتاج، ومتابعة تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية، وتعزيز الشفافية في الأسواق، وتشجيع الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الأولية اللبنانية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة، ويرفع مستوى سلامة الغذاء، ويعزز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
وأكدت الوزارتان أن "نجاح هذه الحملة يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي والمزارعين والمستهلكين، باعتبار أن خيار المستهلك يشكل عنصراً أساسياً في دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز المصانع على استخدام الحليب الطبيعي المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الريفي، ويعزز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية".
وفي ختام الحملة، وجّهت الوزارتان رسالة إلى المستهلك اللبناني جاء فيها: "ليس كل ما يُشبه الجبنة... جبنة، وليس كل ما يُشبه منتجات الألبان... مصنوعاً من الحليب الطبيعي. اقرأ المكوّنات... واختر بثقة. اختر المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي، لأنها تعني جودةً أصيلة، وطعماً حقيقياً، ودعماً مباشراً للمزارع اللبناني، وتعزيزاً للصناعة الوطنية. خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة
الزراعة
الصناعة
الحملة الوطنية المشتركة
الحليب الطبيعي
التالي
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
جدل بعد دعاوى مصرف لبنان... والخواجة يرد ببيان توضيحي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-07
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
أخبار لبنان
2026-07-07
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
0
أخبار لبنان
2026-05-05
وزارة الصناعة: حملات بملفّ المقالع ظاهرها "بيئي - اجتماعي" وباطنها "سياسي - انتخابي"
أخبار لبنان
2026-05-05
وزارة الصناعة: حملات بملفّ المقالع ظاهرها "بيئي - اجتماعي" وباطنها "سياسي - انتخابي"
0
اقتصاد
2026-05-18
وزارتا الزراعة والصناعة تواصلان حملتهما الرقابية: إقفال 15 معملاً في البقاع ومستودعين في بيروت لتصنيع الألبان والأجبان
اقتصاد
2026-05-18
وزارتا الزراعة والصناعة تواصلان حملتهما الرقابية: إقفال 15 معملاً في البقاع ومستودعين في بيروت لتصنيع الألبان والأجبان
0
آخر الأخبار
2026-07-06
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
آخر الأخبار
2026-07-06
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
اقتصاد
04:42
قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
جدل بعد دعاوى مصرف لبنان... والخواجة يرد ببيان توضيحي
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-10
جدل بعد دعاوى مصرف لبنان... والخواجة يرد ببيان توضيحي
0
أخبار دولية
2026-07-10
وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 2027
أخبار دولية
2026-07-10
وكالة الطاقة الدولية: التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد الفائض المتوقع بسوق النفط في 2027
0
اقتصاد
2026-07-10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
اقتصاد
2026-07-10
ارتفاع في أسعار المحروقات... إليكم الجدول
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
05:01
الديوان الأميري القطري: إعلان الحداد العام في أنحاء الدولة كافة على فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم
آخر الأخبار
05:01
الخارجية السعودية: ندين اعتداءات إيران على السفن التجارية بما يهدد أمن الملاحة واستمرار اعتداءاتها الآثمة على الكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن
آخر الأخبار
05:00
الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد اليوم ما يمثل انتهاكا جسيما لسيادتها وتهديدا لأمنها
آخر الأخبار
05:00
الرئيس الفلسطيني: سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة
آخر الأخبار
04:55
العاهل الأردني: أتقدم بأحر التعازي لأخي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق بوفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-01
سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش
أخبار لبنان
2026-07-01
سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد لقاء الرئيس عون: 3 مليارات يورو مساعدات للبنان منذ 2019 ودعم متواصل للدولة والجيش
0
آخر الأخبار
2026-06-17
هيئة البث الإسرائيلية: 7 جنود من الفرقة 36 ولواء غولاني بينهم قائد الفرقة وضابط آخر مصابون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الليطاني جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-06-17
هيئة البث الإسرائيلية: 7 جنود من الفرقة 36 ولواء غولاني بينهم قائد الفرقة وضابط آخر مصابون بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الليطاني جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2026-04-29
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: هناك لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني وهي مكلفة بتوثيق الانتهاكات للقانون وتقوم بواجبها وتعد تقارير مفصلة بالارقام والادلة
آخر الأخبار
2026-04-29
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: هناك لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني وهي مكلفة بتوثيق الانتهاكات للقانون وتقوم بواجبها وتعد تقارير مفصلة بالارقام والادلة
0
أمن وقضاء
2026-02-03
الأمن العام يحذّر المواطنين من تقديم معلومات شخصية دون التحقق من الجهة المعنية
أمن وقضاء
2026-02-03
الأمن العام يحذّر المواطنين من تقديم معلومات شخصية دون التحقق من الجهة المعنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مؤسسة ميشال عيسى تدعم ملف النفايات في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطب يتطور... والكشف المبكر يغير قصة المرأة مع مرض السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قنبلة موقوتة في قلب الاقتصاد الروسيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
زيارة الرئيس سلام إلى أنقرة فتحت باب تنسيق جديد بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
زيارة الرئيس سلام إلى أنقرة فتحت باب تنسيق جديد بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تصعيد أميركيّ إيرانيّ متبادل ومساع لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تصعيد أميركيّ إيرانيّ متبادل ومساع لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
إصابة لاعب في مونديال ٢٠٢٦ قد تكلّف ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هذا هو الرابح الأكبر في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هذا هو الرابح الأكبر في كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا كشف المدرب الشخصيّ لنجم منتخب النرويج ايرلينغ هالاند للـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
14:35
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
رياضة
14:35
بعد خروجه من المونديال… وفاة لاعب جنوب إفريقيا!
2
خبر عاجل
13:48
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية
خبر عاجل
13:48
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مبنى دخل فيه عناصر من حزب الله ونقلوا إليه صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية
3
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قصة غشٍّ سوريالية بين جبل محسن وزغرتا...سجل وَلَدَيْه على إسم صهره والسبب…
4
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
خبر عاجل
02:18
وفاة السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام
5
خبر عاجل
10:48
مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية
خبر عاجل
10:48
مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية
6
فنّ
06:04
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
فنّ
06:04
عمار شلق يطلق صرخة: "ليش التجريح والإهانات بالشخصي؟"
7
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
أخبار دولية
23:51
وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا
8
خبر عاجل
01:06
الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
خبر عاجل
01:06
الديوان الأميري في قطر: وفاة أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More