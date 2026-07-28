نواف سلام استقبل حاكم مصرف لبنان: الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التعافي المالي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وتناول البحث مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.



وخلال اللقاء، أكد سلام أنّ الحكومة ملتزمة بالقيام بكل الإصلاحات المطلوبة، والتي تعهّد بها البيان الوزاري، لتحقيق التعافي المالي، وإنهاء تبعات الأزمة المالية المستمرّة منذ سنوات.