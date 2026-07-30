الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

كركي: حماية أموال المضمونين قضية أمن وطني ولا حصانة لأي متورط

2026-07-30 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي: حماية أموال المضمونين قضية أمن وطني ولا حصانة لأي متورط
3min
كركي: حماية أموال المضمونين قضية أمن وطني ولا حصانة لأي متورط

أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أنّ حماية أموال المضمونين والرقابة على حسن إنفاقها ليستا مجرّد خطّ أحمر، بل هما قضيّة أمن وطني، لأنّ هذه الأموال هي حقوق الناس، والصندوق مؤتمن عليها، ولن يخون هذه الأمانة أو يتهاون في الدفاع عنها".

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام أنّه، بناءً على توجيهاته، فُتح تحقيق شامل في التجاوزات التي ارتكبها مستخدمون في مكتب شكّا، بالتعاون مع أشخاص من خارج الصندوق، والتي كان جهاز أمن الدولة مشكوراً قد كشف عنها منذ أكثر من 3 أشهر.

ورحّب كركي بأيّ جهد رسمي يُسهم في كشف المخالفات وهو موضع تقدير، وأشار إلى أنّ إدارة الصندوق تابعت التحقيقات، من خلال المديرية المختصّة ومصلحة القضايا.  

وقد خلصت التحقيقات  التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري  في الصندوق إلى حصول إرتكابات في مكتب شكّا تتمثّل بإنجاز معاملات وهميّة وصرفها من دون التقيّد بمسالك العمل المتّبعة و الأنظمة المرعية الإجراء، سواء أكان ذلك نتيجة إهمال أم بصورة متعمّدة.  

كما أظهرت التحقيقات تورّط بعض الأجراء العاملين في شركة الترابة الوطنيّة من خلال تنظيم استمارات وهميّة وفواتير طبية مزوّرة، بالتواطؤ مع الطبيب المعالج رينه هيكل، وصيدلية ألكسي ( في شكا) لصاحبها نزار كفوري.

وهذه الأفعال المرتكبة، تشكّل جرائم غش واحتيال وتزوير وانتحال صفة، فضلًا عمّا تنطوي عليه من اختلاس وهدر للمال العام.

وعليه، أصدر المدير العام عدّة قرارات، قضى بموجبها اتخاذ العقوبات والتدابير اللازمة بحقّ جميع المتورطين، وفقًا للأصول القانونية وبما يتناسب مع درجة مسؤولية كلّ منهم وحجم المخالفة المرتكبة، وأتت كالتالي: 

•  إحالة مستخدمين إلى المجلس التأديبي: رئيس مكتب شكّا طنسا متّى والمستخدمين ( رلى حمزة، مايه طنّوس، وإبراهيم فرنجية). 

•  حسم راتب يوم واحد بحقّ المستخدمين: ايلان أبي صعب، لميتا الجعيتاني، الياس حرب. 

• التوقيف عن العمل بحق المستخدمين: طنسا متى، ابراهيم فرنجيه ، ماية طنوس.  

• فسخ التعاقد مع الطبيب المعالج رينه هيكل، وصيدلية ألكسي لصاحبها نزار كفوري. 

• إحالة الملف كاملاً إلى مصلحة القضايا للإدعاء أمام القضاء المختص على الأشخاص المتورّطين في هذا  الملف و على الطبيب رينه موريس هيكل والصيدلي نزار جورج كفوري صاحب صيدلية الكسي في شــــكا، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرّضاً أو شريكاً.

وفي الختام، أكّد المدير العام بأنّ إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستبقى الحارس الأمين على أموال المضمونين، ولن تتردد في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بحقوق المواطنين أو الإضرار بالمال العام، لأن صون هذه الحقوق واجب وطني وأخلاقي لا يمكن التهاون فيه.

وأشار إلى أن أي اعتداء على المال العام أو أي تواطؤ يمس حقوق المضمونين سيُواجَه بأقصى درجات الحزم، انطلاقًا من مبدأ المحاسبة الذي يطال الجميع دون استثناء، مهما كانت صفته أو موقعه".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

اقتصاد

حماية

أموال

المضمونين

حصانة

متورط

LBCI التالي
وزير المالية: إنقاذ الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل التأجيل
"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-18

كركي: دعم الأطبّاء والمستشفيات مستمرّ و 2443 مليارًا لعلاج المرضى المضمونين

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-13

كركي: تمديد مفاعيل التسهيلات الاستثنائية للمضمونين النازحين لغاية 31 آب المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-11

الرئيس عون عرض مع كركي سبل تعزيز الخدمات للمضمونين

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-09

كركي: بعد رفع نسبة السلف الماليّة للمستشفيات والأطبّاء الى 90 % الضمان يسدّد 400 مليار ليرة عن المضمونين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
06:35

كنعان بعد جلسة لجنة المال: أنجزنا قانون إصلاح المصارف وحرصنا على ضمان حقوق المودعين

LBCI
اقتصاد
05:37

وزير المالية: إنقاذ الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل التأجيل

LBCI
اقتصاد
03:15

"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين

LBCI
اقتصاد
2026-07-28

"الاقتصاد" تواصل متابعة واقع سوق المحروقات... وجولات رقابية على محطات الوقود وشركات التوزيع

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
06:53

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ثلاثة من عناصره بهجوم أميركي في شمال غرب البلاد

LBCI
أخبار لبنان
06:47

العلامة فضل الله استقبل وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي: المرحلة تتطلب خطابًا عقلانيًا يحفظ الوحدة الوطنية

LBCI
آخر الأخبار
06:47

الوكالة الوطنية للاعلام: طائرات مسيرة واستطلاعية اسرائيلية تحلق على منخفض في اجواء صور في منطقة جل البحر ومخيمي البص والبرج الشمالي وصولا لاجواء الشبريحا القاسمية شمال صور

LBCI
خبر عاجل
06:46

رويترز نقلا عن وسائل إعلام رسمية: الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن

LBCI
أخبار لبنان
06:45

جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-04-08

ثورة في طب المفاصل... ابتكار علاج جديد يُمكّن الركبة من إعادة بناء الغضاريف التالفة

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-18

الجيش: تفجير ذخائر في بليدا

LBCI
آخر الأخبار
01:59

وكالة فارس: سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بموافقة طهران

LBCI
أخبار دولية
2026-07-15

3 قتلى في هجمات روسية على سفن تجارية قبالة أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

العراق بين فك الارتباط مع طهران وسطوتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد هجمات العراق... الصراع الأميركي - الإيراني يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الرسوم المرفئية "بكبسة زر"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من Shark Tank إلى الواقع... Zen Baby Spa تبدأ استقبال الزوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لغة الجسد سبقت الاتفاقيات... ماذا خرج من قمة تركيا والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

ديرٌ لسيدة البشارة في زوطر الغربية... ما قصته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الربط السككي الإقليمي... ولبنان أمام الفرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

بعد قمة ترامب ونتنياهو... إسرائيل تتمسك بالبقاء في لبنان وتربط مفاوضات روما بحرية عملها العسكري

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 29-7-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:15

"المالية" حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين

LBCI
أمن وقضاء
03:40

مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يحبط تهريب كميّة من الكبتاغون وُضِّبت داخل أسرّة للأطفال

LBCI
أخبار دولية
00:07

إدانة مهاجم الكاتب سلمان رشدي بتهمة دعم حزب الله و"ارتكاب عمل إرهابي"

LBCI
آخر الأخبار
11:52

رويترز عن مصدرين أمنيين: ناقلات تخزين غاز مصرية في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة

LBCI
حال الطقس
02:54

كتل حارة في الأيام المقبلة... والحرارة تلامس الـ40 درجة الأحد

LBCI
أخبار لبنان
11:18

عون لـ"الأناضول": نعول على تركيا في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"

LBCI
أخبار لبنان
03:04

الخارجية اللبنانية تنتصر لهوية أدباء المهجر

LBCI
خبر عاجل
04:12

النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامة بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More