5 محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين في المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان

تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب شكاوى المواطنين على اصحاب المولدات، وبعد التحقيق تبين وجود مخالفات في مناطق المية ومية وبقسطا والهلالية وصيدا الدكرمان حيث تم تسطير ٥ محاضر ضبط بحق المخالفين اما في منطقتي عين بعال والبازورية قضاء صور فتم الالتزام من قبل اصحاب المولدات بالتسعيرة المعتمدة وارجاع المبالغ المستحقة للمشتركين.



وفي سياق آخر، تمت مراقبة محطات المحروقات في بلدة الشهابية قضاء صور.