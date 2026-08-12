تعميم لمدير المالية العامة... وهذا ما جاء فيه

أعلنت مديرية المالية العامة في وزارة المالية، في تعميم صادر عن مدير المالية العامة جورج المعراوي، تاريخ انتهاء المهَل المتعلقة بموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحية المديرية، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 46 تاريخ 27/7/2026 المتعلق بتعليق المهَل.



وأوضح التعميم أن القانون علّق، اعتباراً 2026/3/1 ولغاية 2026/7/31، سريان كل المهَل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة للأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها.



وأشار إلى أن تعليق المهَل يترتب عليه عدد من الحقوق والموجبات التي تقع ضمن فترة التعليق، ولا سيما بالنسبة إلى المكلفين بالضرائب والرسوم التي تدخل ضمن صلاحية مديرية المالية العامة.



ولذلك، أعلنت المديرية أنها وضعت على موقع وزارة المالية الإلكتروني جدولاً يبيّن تواريخ انتهاء المهَل لأهم الموجبات والحقوق المتعلقة بضريبة الدخل، والأملاك المبنية، ورسم الانتقال، والضرائب غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة التي شملها تعليق المهَل وفقاً للقانون رقم 46/2026.



ودعت المكلفين إلى مراجعة الجدول المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة www.finance.gov للاطلاع على تواريخ انتهاء المهَل الجديدة، تفادياً للتعرض لأي غرامات نتيجة عدم الالتزام بالموجبات ضمن المواعيد المحددة.